Une Intersection mortelle sera modifiée

Le ministère des Transports va finalement apporter des correctifs à l'intersection de la Montée industrielle et commerciale et du chemin du Sommet, l'une des intersections les plus dangereuses à Rimouski.

Depuis 2000, l'endroit a été le théâtre de nombreux accidents, dont plusieurs mortels. Il y a un peu plus d'un an et demi, TVA Nouvelles a dévoilé des statistiques inquiétantes concernant cette intersection très achalandée et très à risque.

Chaque jour, ce sont plus de 19 000 véhicules qui circulent à cet endroit. Le débit de circulation augmente d'année en année, mais il a connu une progression fulgurante de 2000 à 2015 avec le développement commercial et résidentiel de ce secteur de Rimouski.

Les plus récentes données fournies par le ministère des Transports font état de plus de 130 accidents survenus à cette intersection entre 2000 et 2015. Des accidents mortels, certains avec des blessés graves ou même des accidents matériels. Il faut noter que les données de 2016 et 2017 ne sont toujours pas comptabilisées. Malgré ce lourd bilan, le ministère des Transports estimait pourtant que des correctifs n'étaient pas nécessaires.

Coup de théâtre: le ministère change d’avis et confirme que des correctifs seront apportés aux feux de signalisation à l'angle de la Montée industrielle et commerciale et du chemin du Sommet.

«Ce que l’on souhaite faire, c’est améliorer la visibilité des feux de circulation. On a donné un contrat pour faire la conception du projet, pour voir comment on peut améliorer la visibilité de ces feux-là », a expliqué Sophie Gaudreault, porte-parole du ministère des Transports.

En raison du danger potentiel, les policiers y tiennent des opérations de contrôle de la vitesse régulièrement. La limite y est de 70 km/h, mais des automobilistes la dépassent souvent, surtout lorsqu'ils sont sur la Montée industrielle et commerciale en direction sud.

«C’est un secteur que l’on a particulièrement à l’œil, a indiqué Claude Doiron, sergent de la Sûreté du Québec. Pour une raison que l’on ignore, il y a beaucoup d’automobilistes qui prennent une accélération dans la pente abrupte, soit pour dépasser une voiture ou pour éviter une perte de vitesse, c’est difficile à expliquer.»

Le ministère des Transports poursuit son analyse au cours des prochaines semaines.