Alertes d'orages violents pour plusieurs secteurs

Une importante ligne d’orages doit traverser tout le Québec, mercredi soir, amenant avec elle un retour à des températures plus clémentes.

En fin d’après-midi, Environnement Canada a émis des alertes d’orages violents pour plusieurs régions de la province, soit Montréal est ses environs, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, le Centre-du-Québec et la région de la Capitale-Nationale.

Une alerte de tornade a aussi été brièvement émise vers 16 h 30 pour les régions de Québec et de la Mauricie, avant d'être finalement levée.

D’autres régions, incluant l’Outaouais, l’est du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, sont pour leur part sous le coup d’une veille d’orages violents.

L’importante masse d’air chaud bien implantée au Québec depuis plusieurs journées sera poussée par un front froid, provoquant des orages violents.

Les premiers orages devaient commencer vers 16 h sur la Rive-Nord, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie.

La ligne orageuse se dirigera ensuite vers Montréal, Trois-Rivières et Québec à partir de l’heure du souper.

«On attend des cellules assez fortes, a fait savoir Amélie Bertrand d’Environnement Canada en entrevue à TVAnouvelles.ca. Le changement de masse d’air va amener ce déclencheur à la formation d’orages violents.»

«Les orages violents peuvent générer de la grêle de 2 cm ou plus, des rafales de vent à plus de 90 km/h, et de la pluie torrentielle de plus de 50 mm en moins d’une heure», a expliqué Mme Bertrand d’Environnement Canada.

«Des orages ont déjà commencé en Abitibi tôt ce matin, mais ce n’était que de petits orages, la ligne se dirige lentement à Montréal», a souligné Amélie Bertrand.

En matinée, Environnement Canada prévoyait que les régions les plus touchées seraient la Mauricie, Québec, et Charlevoix.