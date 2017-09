Coderre prudent après un sondage moins favorable

Les deux principaux candidats à la mairie de Montréal se sont montrés prudents devant le sondage publié mercredi matin selon lequel Denis Coderre perd des plumes dans les intentions de vote.

«Les sondages vous allez en avoir de toute sorte, ça vous donne de l’eau au moulin pour remplir vos pages blanches. C’est correct, on va vous laisser aller avec ça. On peut faire dire bien des choses», a réagi Denis Coderre.

Le maire sortant a l'appui de 30 % des citoyens sondés par Mainstreet et Qc125, du 20 au 22 septembre. C'est un recul important par rapport au premier sondage Léger, réalisé au mois de juin, dans lequel il recueillait 36 % des intentions de vote (avant répartition des indécis).

Aussi, 25 % des Montréalais consultés voteraient pour Projet Montréal, une augmentation de trois points par rapport au dernier sondage.

Denis Coderre a assuré mercredi que sur le terrain «les gens sont dithyrambiques, les gens sont contents». Il croit que le «vrai sondage, c’est de se rappeler de ce que Montréal avait l’air il y a 4 ans et ce qui se passe aujourd’hui. Regardez le boom économique. On a 150 grues sur le territoire qui représentent des investissements de 25 milliards $», a-t-il dit.

Valérie Plante, qui se rapproche de son adversaire voit le sondage d’un bon œil, mais se dit consciente du travail qui reste à faire.

«Pour nous, c’est un bon signe, a dit la cheffe de Projet Montréal. C’est un sondage qui nous dit qu’on est sur la bonne voie. Tout le travail qu’on a fait, ça fait un mois qu’on est en campagne, ça porte fruit. Bien sûr, avec ce taux d’indécis (41%) ça montre aussi tout le travail qui reste à faire. On est prêt. On va continuer à convaincre que Projet Montréal, c’est l’administration dont on a besoin.»