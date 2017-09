Déguisée en clown, elle tue une femme et épouse son veuf

Une histoire invraisemblable de meurtre non résolu remontant à 1990 a connu un dénouement inattendu aujourd’hui avec l’arrestation d’une femme de 54 ans de la Virginie.

Voyez dans la vidéo ci-dessus le point de presse de la police (CNN, en anglais)

Il y a 27 ans, une femme de la Floride a répondu à sa porte à une personne déguisée en clown qui lui emmenait des fleurs et des ballons. Le clown a alors sorti une arme dissimulée sous son costume et a abattu la résidente. Celle-ci a succombé à ses blessures deux jours plus tard à l’hôpital.

Le dossier est resté sur une tablette dans le bureau des enquêteurs jusqu’en 2014, lorsque des témoins ont été rencontrés et de nouveaux tests d’ADN ont pu être effectués.

Autre élément à cette époque qui a permis de relancer l’enquête: les policiers ont également appris que la femme qu’ils viennent d’arrêter aujourd’hui – et qui avait été identifiée au tout début comme suspecte – avait épousé... le veuf de la victime ! Leur mariage a été célébré environ 12 ans après le meurtre.

Les autorités policières ont annoncé que Sheila Keen-Warren a été accusée de meurtre prémédité et qu’elle restera détenue en attendant d’être transférée en Floride, où le meurtre a été commis.

Au moment du crime, Keen-Warren travaillait pour le mari de celle dont elle est maintenant la présumée meurtrière.

Les enquêteurs n’ont pas révélé s’ils croyaient que l’ex-mari de la victime pouvait avoir été impliqué dans le meurtre.