Des orages violents attendus au cours prochaines heures

Le retour des températures près des normales saisonnières après plusieurs jours de chaleur accablante sur le Québec se fera de façon brusque, mercredi.

Environnement Canada devrait émettre en matinée des veilles d’orages violents pour plusieurs secteurs : les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Montréal, la Montérégie, Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également l’est de la province.

L’importante masse d’air chaud bien implantée sur ces régions depuis plusieurs journées sera poussée par un front froid, provoquant des orages violents.

Les premiers orages devraient commencer vers 16h sur la Rive-Nord, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie.

La ligne orageuse se dirigera ensuite vers Montréal, Trois-Rivières et Québec à partir de l’heure du souper.

«On attend des cellules assez fortes, a fait savoir Amélie Bertrand d’Environnement Canada en entrevue à TVAnouvelles.ca. Le changement de masse d’air va amener ce déclencheur à la formation d’orages violents», ajoute la météorologue.

La formation de tornades n’est pas exclue, mais cette option demeure faible pour le moment.

«Les orages violents peuvent générer de la grêle de 2 cm ou plus, des rafales de vent à plus de 90 km/h, et de la pluie torrentielle de plus de 50 mm en moins d’une heure», explique Mme Bertrand d’Environnement Canada.

Des alertes d’orages violents pourraient être déclenchées en fin d’après-midi.

«Des orages ont déjà commencé en Abitibi tôt ce matin, mais ce n’était que de petit orage, la ligne se dirige lentement à Montréal.»

Les régions qui risquent d’y goûter le plus selon les prévisions de 9h30 sont la Mauricie, Québec, Charlevoix, où l’énergie sera particulièrement concentrée.

«Ce sont vraiment des secteurs où ça devrait cogner fort», conlu Mme Bertrand.

Ces prévision sont en évolution et peuvent changer en journée.