Des téléphones égarés inquiètent

La perte et le vol de plusieurs téléphones cellulaires au ministère du premier ministre Philippe Couillard font craindre des bris de sécurité, selon un expert.

En deux ans, le ministère du Conseil exécutif a répertorié 14 incidents en sécurité de l’information, selon une demande d’accès aux documents obtenue par «Le Journal de Québec».

De ce nombre, huit téléphones cellulaires ont été déclarés perdus (dont cinq dans la première moitié de 2017), tandis qu’un autre a été volé. Des employés ont aussi rapporté la perte d’une tablette électronique et le vol d’un iPad, ainsi que la perte de trois documents confidentiels.

«C’est quand même surprenant qu’ils en aient perdu autant», dit un expert en informatique, Éric Parent.

Documents confidentiels

Le ministère du Conseil exécutif est chargé de soutenir les activités du premier ministre et de nombreuses informations sensibles y transitent chaque jour.

Éric Parent souligne qu’un malfaiteur qui mettrait la main sur un téléphone cellulaire pourrait obtenir de nombreuses informations personnelles, dont les contacts, les courriels et les documents envoyés en pièces jointes.

Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour lancer des opérations de piratage informatique en pastichant des courriels qui sembleront authentiques. «Prenons le dépôt du budget, par exemple, dit Éric Parent. Si quelqu’un se fait passer pour une adjointe administrative et qu’on demande un fichier à une autre personne, il se peut très bien qu’on l’obtienne.»

Mesures de sécurité

Au ministère du Conseil exécutif, on assure que d’importantes mesures de sécurité sont en place pour éviter toute intrusion. «En cas de tentatives d’accès infructueuses, l’appareil s’efface automatiquement», affirme la porte-parole, Émilie Lord.

De plus, l’appareil peut être effacé à distance et débranché des serveurs du réseau informatique du Ministère. Les informations contenues dans les appareils informatiques sont également chiffrées et hébergées sur les serveurs du Ministère.

Si ces mesures de sécurité semblent convaincantes, Éric Parent rappelle que de grandes entreprises ont tout de même vu leurs données piratées. «Ces temps-ci, on voit des grandes entreprises, comme Equifax, qui font des erreurs inacceptables», souligne-t-il.

Incidents en sécurité de l’information

Mars 2015

• Un téléphone a été perdu dans un taxi

Juin 2015

• Une tablette électronique a été volée dans un hôtel

Juillet 2015

• Un sac à main contenant un iPhone a été volé dans un lieu public

Septembre 2016

• Perte de documents confidentiels destinés à la destruction

Février à juillet 2017

• 5 téléphones cellulaires ont été perdus ou volés

En deux ans...

• 8 cellulaires perdus

• 1 tablette perdue

• 3 pertes de documents confidentiels

• 1 vol d’un iPhone

• 1 vol d’un iPad