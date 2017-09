La direction de Delastek dénonce vivement la taxe punitive américaine

Le sous-traitant aéronautique Delastek de Shawinigan, en Mauricie, dénonce vigoureusement l'imposition à son client Bombardier d'une lourde taxe punitive par les Américains.

«Quand on regarde ça, les gouvernements du Québec et du Canada n'ont rien fait de dommageable ou d'illégal. Si on regarde les Américains, le Brésil et la France, c'est souvent les gouvernements qui sont en arrière aussi», a pesté Claude Lessard, président de Delastek.

Selon lui, le gouvernement américain soutient déjà de façon importante l'industrie aéronautique civile en lui transférant des technologies mises au point par son industrie militaire.

Delastek conçoit et fabrique les consoles qui équipent la cabine de pilotage des appareils de la C Series.

Au lendemain de l'annonce de la mesure américaine, la production s'y poursuivait normalement. Il faut dire que Delastek est actuellement touché par une grève de ses employés syndiqués.

C'est le personnel de direction qui maintient les opérations. D'ailleurs, pour la première fois peut-être depuis le déclenchement du conflit il y a plus de deux ans, le patron et les grévistes s'entendent sur une chose: dénoncer le geste américain.

«On est solidaires avec les membres de chez Bombardier et les compagnies de Montréal qui font des pièces pour la C Series», a indiqué le président du syndicat Unifor de Delastek, Alexandre Maranger.

«On a une pensée pour eux aujourd'hui et on espère qu'il n'y aura pas une trop grande répercussion sur leur travail», a-t-il poursuivi.