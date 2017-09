«La magie des stars», cet hiver sur TVA

Cet hiver, vous verrez vos vedettes préférées, dans une compétition amicale animée par Guy Jodoin, présenter des numéros de magie, d'illusion ou de mentalisme.

«C'est pas évident. C'est comme quand on demande aux gens d'aller chanter ou d'aller danser à la télévision. Quand c'est pas ton métier premier, c'est épeurant un peu», explique l’animateur de l’émission, Guy Jodoin.

Red, l’éveilleuse, circassienne et mentaliste explique comment se prépare l’émission : «On rencontre les célébrités. On leur demande ce qui leur plaît dans la magie et on leur propose les numéros.»

René Simard agit à titre de producteur au contenu et les aidera à parfaire leur numéro, qui sera enregistré devant public sur un plateau impressionnant, ou tout truc bien caché sera difficile, voire impossible à déceler.

«On a pensé à un décor très épuré pour montrer aux gens qu'on n'a rien à cacher. Ooouuh!», révèle René Simard.

Lors des trois émissions, un artiste sera choisi et accédera à la grande finale. Trois juges vont commenter et noter leurs performances: le magicien bien connu Alain Choquette, l'artiste français de variétés Éric Antoine, sans oublier l'humoriste colorée Mariana Mazza.

Rires, émotions et illusions, voilà ce qui vous attend à «La magie des stars», cet hiver sur les ondes de TVA.