La première ministre de l’Ontario a aussi enduré la chaleur

Talonnée sur la question de laisser les écoles ouvertes malgré la canicule, la première ministre de l’Ontario en a surpris plus d’un, mardi, en soutenant avoir elle aussi souffert de la chaleur.

En pleine période de questions, Kathleen Wynne a révélé ne pas avoir l’air conditionné dans son propre bureau et avoir même dû déplacer une réunion qui devait s’y tenir puisqu’il y faisait trop chaud. La première ministre a ajouté ne pas avoir non plus l’air conditionné chez elle.

Sur la question des écoles, Mme Wynne a précisé qu’elles ont été construites «à une époque où ce genre de vague de chaleur n'existait pas». Elle a rappelé que le gouvernement a versé des milliards de dollars aux commissions scolaires pour qu’elles modernisent les établissements.

Au Québec, plusieurs voix se sont aussi fait entendre en raison de la canicule. Des commissions scolaires ont carrément décidé de ne pas comptabiliser les présences des élèves pour permettre aux parents de les garder à la maison, tandis que des professeurs ont enseigné à l’extérieur des salles de classe surchauffées.

Heureusement, avec l’arrivée de températures plus près des valeurs saisonnières grâce au passage d’un front froid mercredi soir, la question devrait être réglé jusqu’à l’été prochain.