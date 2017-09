La Ville de Québec a offert 1,6 million $ à Anacolor

La Ville de Québec a offert 1,6 million $ à l’entreprise Anacolor, qui a refusé de vendre son terrain à ce prix.

«Mme (Anne) Guérette a dit hier qu’on avait offert l’évaluation municipale à Anacolor. C’est faux. L’évaluation du terrain est de 865 000 $. Elle offre 1,3 million $. (...) Qu’elle oublie son 1,3 M$, ça ne marchera jamais.»

Le maire sortant, Régis Labeaume, a révélé mercredi pour la première fois le montant de l’offre faite par la Ville aux dirigeants de l’usine de peinture de Cap-Rouge, dont les émissions d’odeurs indisposent les citoyens du secteur. Il a fait cette sortie au lendemain d’une annonce de Démocratie Québec, qui promettait d’offrir 1,3 million $ afin d’acheter l’usine, de la démolir et d’en faire un parc.

La Ville considère que c’est un montant juste. On songe à revaloriser le terrain et à le revendre pour construire des ensembles résidentiels. Mais l’option d’en faire un parc n’est pas exclue non plus, bien qu’il y ait déjà deux parcs à proximité, a dit le maire sortant.

L’offre de la Ville a été faite le 26 octobre 2016. Anacolor l’a déclinée officiellement le 21 février dernier. «Ils ont refusé parce qu’ils nous ont dit à la Ville de Québec qu’ils voulaient être dédommagés pour l’ensemble du déménagement, ce que nous avons refusé», a fait savoir M. Labeaume.

L’offre est toujours sur la table, précise-t-il, et la Ville serait même ouverte à envisager de payer pour la démolition de l’édifice. «Ce n’est pas très cher, c’est en bas de 100 000 $, alors ce n’est pas un deal breaker», a-t-il dit.

La Ville a même proposé un terrain dans le parc industriel de Beauport pour la relocalisation de l’usine et est prête à négocier et à «être très collaboratrice». «Ils ont tout refusé ça.»

Le maire ne veut pas se mêler de la campagne dans Louis-Hébert, où le déménagement de l’usine est un enjeu, mais il verrait tout de même d’un bon œil une aide du gouvernement du Québec. «Si le gouvernement veut investir, le 1,6 million $ est toujours sur la table.»

La Ville pourrait aussi envisager de lancer un processus d’expropriation, mais cela pourrait être complexe et le maire sortant veut d’abord tenter de parvenir à une entente négociée.