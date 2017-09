Labeaume veut garder son poids politique

Les gens de Québec doivent réélire leur maire avec une forte majorité pour que la capitale conserve son poids politique devant Montréal, qui reprend le dessus, affirme Régis Labeaume.

«Dans ce que je vais proposer [comme projets], il n’y a pas juste moi. Il y a des gouvernements impliqués. Et je reviens au fameux poids politique. Si vous voulez qu’on ait du poids politique, pensez-y. Parce qu’il commence à y en avoir ailleurs pas mal plus qu’à Québec actuellement. Il va falloir qu’on voie à nos affaires parce que Denis [Coderre] travaille bien à Montréal.»

En entrevue éditoriale au «Journal de Québec», le maire sortant ne passe pas par quatre chemins. Pour lui, Québec a profité de la «faiblesse» politique de Montréal pendant le règne de Gérald Tremblay. «À un moment donné, à Québec, on était vraiment hot, pendant que Gérald était pris et qu’il y avait la magouille là-bas.»

Mais la donne est en train de changer, dit-il, se défendant de vouloir alimenter la guerre Québec-Montréal. «Si on ne s’occupe pas de nos affaires, c’est une grosse possibilité [que la région de Montréal reprenne le dessus]». Elle peut d’ailleurs compter sur l’appui de plusieurs ministres. «C’est normal, ils travaillent pour leur patelin et c’est ben correct.»

«On va devoir se battre»

Denis Coderre vient de promettre le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, souligne M. Labeaume, et le maire de Montréal pourrait aller piger dans la cagnotte réservée par les gouvernements pour le transport collectif, pendant que Québec réfléchit toujours à un projet de transport structurant.

«Il faut que les gens pensent qu’on va devoir se battre pour tout dans l’avenir.» Il a fallu «mordre» pour décrocher les engagements totalisant presque 1 milliard $ pour l’élargissement de Robert-Bourassa, Laurentienne et Henri-IV, jure le politicien. Car dans les «hautes sphères gouvernementales», on croit qu’il n’y a pas de trafic à Québec, déplore-t-il. C’est grâce à son «sale caractère» si Québec a eu ce qu’elle voulait, dit-il.

Pour Régis Labeaume, le poids politique se mesure en pourcentage de votes. «C’est le score qui donne le poids politique.» Sans dire qu’il serait insatisfait de l’emporter avec une faible majorité, il affirme tout de même que le score qu’il a obtenu en 2013, soit 74 %, «ça me donne du poids politique.»

Un «risque»

Le maire sortant est conscient qu’il y a un «risque» qui vient avec le poids politique. «Le risque, c’est que si tu as un gouvernement municipal malhonnête, tu ne veux pas lui donner trop de pouvoir politique. Mais on est honnêtes. De toute façon, on ne pourrait pas être malhonnêtes à Québec. On est tellement surveillés par tellement de médias. C’est impossible.»

Après une semaine de campagne électorale, Régis Labeaume mise sur un plan bien préparé pour mener le «marathon» jusqu’au 5 novembre. Québec va bien, estime-t-il, et il se dit confiant d’être réélu. «Si je ne suis pas confiant, je suis aussi bien de m’en aller chez nous. Il y a de la satisfaction. Je pense que les gens sont satisfaits en général.»

Qualité de vie

Les parcs, les jeux d’eau... mais pas les taxes

Sur le terrain, depuis le début de la campagne électorale, le maire sortant, Régis Labeaume, entend parler de beaucoup de choses : les jeux d’eau dans les quartiers, les parcs, les rues conviviales, les patinoires, les piscines, les bibliothèques. Mais pas tellement des taxes, assure M. Labeaume. «Vous seriez surpris. [...] Les gens en veulent, des parcs. De plus en plus, le monde veut une vie communautaire. C’est un nouveau paradigme. Il y a 10 ans, ce n’était pas comme ça.» Quant aux taxes, il continue de promettre une augmentation au niveau de l’inflation. «On tient notre promesse depuis 10 ans.» Il ne s’émeut pas des promesses des deux autres partis d’offrir des baisses de taxes. «Tous les adversaires politiques annoncent des baisses de taxes. C’est normal quand tu veux gagner les élections. Et comme par hasard, quand ils arrivent au pouvoir, ils disent que ce n’est pas comme ils pensaient. Toujours la même histoire.»

Salaires des cadres

Le maire sortant trouve risibles les arguments de ses opposants politiques qui promettent de faire des économies en réduisant de façon draconienne le salaire des hauts cadres et du directeur général. «Le monde ne prendra pas de baisse de salaire pour venir travailler à la Ville de Québec. [...] Il faut que tu paies le marché. C’est 2 milliards $ de chiffre d’affaires à la Ville. Connaissez-vous beaucoup de présidents de compagnie qui gèrent des milliards de dollars dans le privé et qui gagnent 270 000 $ par année ? Je n’en connais pas à Québec ni à Montréal.» Régis Labeaume répète qu’à la Ville, les cadres n’ont plus de sécurité d’emploi. «Mon principe depuis le début c’est d’essayer d’aller chercher dans le marché quelqu’un qui gère des milliards de dollars. Je veux les meilleurs. C’est ma philosophie. Je travaille avec les meilleurs et c’est payant. Tu peux faire des économies de centaines de milliers de dollars en une semaine, juste avec une bonne décision.»

Troisième lien

Régis Labeaume a l’intention de combattre un projet de troisième lien dans l’Est de la ville. Plus ferme que jamais sur cet enjeu, le maire sortant affirme qu’il ne pourra pas appuyer un projet qui congestionnerait davantage les secteurs de Beauport et Charlesbourg. «Si c’est pour empirer le trafic pour mes concitoyens, je vais me battre, c’est clair et net.» Il a entendu les critiques qui opposent que les données dévoilées par la Ville de Québec ne prenaient pas en compte le nombre de camions qui circulent sur les routes de la capitale. Des données recensées par le Bureau des transports de la Ville démontrent qu’une faible minorité des conducteurs qui transitent par la ville bénéficieraient d’un troisième lien, assure le maire sortant.