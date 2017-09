Le chasseur qui a blessé son ami affirme avoir vu un cerf

Le chasseur américain qui est accusé de négligence criminelle causant des lésions à la suite d'une partie de chasse à l'île d'Anticosti témoignait mercredi à son procès à Sept-Îles, sur la Côte-Nord. George Evarts dit avoir tiré accidentellement sur un ami, le blessant à la jambe.

L’accusé a raconté être un habitué de la chasse, un sport qu’il pratique depuis 40 ans. Il affirme que le 6 novembre 2015, à la fin de la dernière journée d'un séjour de chasse, il a vu un cerf de Virginie sur une route de l'île d’Anticosti. Malgré la pénombre qui s'installait, il affirme qu'il a clairement vu l'animal dans le télescope de sa carabine. Evarts dit qu'il pouvait même déterminer sa taille et qu'il s'agissait d'une femelle.

Selon son récit, il a vérifié autour et n'a rien vu. Il a tiré et a ensuite entendu un cri. Immédiatement, George Evarts affirme qu'il a porté secours à cette personne. Il s'est rapidement rendu compte qu'il avait raté sa cible et que le coup de feu avait atteint son compagnon. George Evarts lui a prodigué les premiers soins, a appelé les secours et l'a accompagné pendant son transport vers Port-Meunier.

Les avocats de George Evarts ont présenté une motion de non-lieu. Ils souhaitaient l'acquittement de l'accusé sur le chef le plus grave, soit négligence criminelle causant des lésions, considérant que la preuve déposée par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales n'était pas suffisante. La juge Andrée St-Pierre a rejeté cette requête.

Le procès se poursuivait en après-midi, mercredi, avec le contre-interrogatoire de George Evarts.