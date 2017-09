L'écart se resserre entre Denis Coderre et Valérie Plante

Un nouveau sondage donne une avance de cinq points à Denis Coderre dans les intentions de vote des Montréalais en vue des élections municipales du 5 novembre.

Le maire sortant a l'appui de 30 % des citoyens sondés par Mainstreet et Qc125, du 20 au 22 septembre. C'est un recul par rapport au premier sondage, réalisé par Léger au mois de juin, dans lequel il recueillait 36 % des intentions de vote.

Près de 25 % des Montréalais consultés voteraient pour Valérie Plante de Projet Montréal, soit une augmentation de trois points par rapport au sondage Léger. Jean Fortier de Coalition Montréal recueille pour sa part 3 % des intentions de vote.

Par ailleurs, 41 % des répondants ont indiqué ne pas savoir pour qui ils allaient voter. Selon Qc125, il s'agit de «donnée la plus importante de ce coup de sonde». Ce chiffre a augmenté de 7 % depuis le sondage réalisé juste avant le Grand Prix de Formule E.

Denis Coderre a remporté environ 80 % des simulations d'élections qu'a réalisé Qc125, qui note toutefois qu'il est «présentement impossible avec autant d'indécis (et un seul sondage depuis trois mois) d'évaluer les probabilités du vainqueur».

Les jeunes et les francophones pour Projet Montréal

Le parti mené par Valérie Plante peut compter sur l'appui des 18-34 ans, où il recueille 36 % des intentions de vote contre les 20 % de l'Équipe Coderre. Toutefois, le maire sortant attire davantage les 35-64 ans (30 % contre 23 % pour Projet Montréal) en plus d'être soutenu par une très forte majorité des 65 ans et plus (46 % contre 15 % pour Projet Montréal).

Projet Montréal a une avance de 4 % chez les francophones (33 % contre 29 % pour l'Équipe Coderre), mais l'écart est «bien trop mince» pour tirer des conclusions définitives, selon Qc125.

Près de 33 % des électeurs non-francophones affirment appuyer Denis Coderre, qui détient une grande avance à ce chapitre. Seulement 10 % des non-francophones ont l'intention de voter pour Projet Montréal. 53 % d'entre eux sont indécis.

Mainstreet et Qc125 ont consulté 500 électeurs montréalais sur le terrain dans le cadre de ce sondage. La marge d'erreur est de 4,4 %. On peut donc parler d'une quasi-égalité statistique dans l'ensemble des intentions de vote à un mois et demi du scrutin.