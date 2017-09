Les républicains lancent leur projet de forte baisse des impôts

La majorité républicaine du Congrès américain a lancé mercredi son projet très attendu de réforme de la fiscalité, avec en mesure phare une importante baisse des impôts pour les particuliers et les entreprises.

Le plan, publié par le président de la Chambre des représentants Paul Ryan et élaboré en coordination avec la Maison-Blanche de Donald Trump, prévoit de réduire l'impôt sur les sociétés de 35% à 20%, soit en dessous de la moyenne des pays industrialisés de 22,5%, selon le texte.

«C'est notre meilleure chance dans notre génération de baisser les impôts pour la classe moyenne, créer des emplois aux États-Unis et doper la croissance économique», a déclaré Paul Ryan. «Cela fait 31 ans que nous l'attendons, les familles et les petites entreprises ne peuvent plus attendre».

Pour les particuliers, le barème de l'impôt sur le revenu serait réduit: trois tranches d'impôts au lieu de sept actuellement, avec un taux maximal de 35%, contre 39,6% aujourd'hui. Les républicains évoquent la possibilité d'une tranche supplémentaire pour les plus riches, mais la proposition est à ce stade vague et non tranchée.

Les républicains souhaitent également une grande simplification fiscale afin que la déclaration de revenus puisse se faire, selon leur formule, sur une carte postale. Cela passe par la suppression de nombreuses déductions et niches fiscales, le code des impôts étant devenu au fil des décennies très complexe.

Seules deux déductions populaires sont explicitement protégées par les républicains: la sacro-sainte déduction des intérêts d'emprunts immobiliers, et celle concernant les dons caritatifs. Le débat sur les déductions à supprimer n'est pas tranché et occupera les parlementaires dans les prochains mois.

L'impôt sur les successions, que les conservateurs appellent «impôt sur la mort», serait aboli, conformément à une ancienne revendication des républicains.

Pour les entreprises, le plan prévoit également le passage à un système d'imposition territoriale, afin d'inciter les entreprises à rapatrier leurs bénéfices de l'étranger vers les États-Unis.

Le président américain promouvra cette réforme mercredi après-midi lors d'un discours dans l'Indiana. Après l'échec de l'abrogation de la loi sur la couverture maladie de Barack Obama, c'est désormais la priorité affichée du dirigeant et de sa majorité parlementaire.