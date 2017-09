Jean-François Lisée appelle à l’unité

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a appelé les gouvernements du Québec et du Canada à faire front commun pour défendre Bombardier, mise à mal par le Département du commerce des États-Unis qui lui a imposé des droits compensatoires de 220 %.

«On appelle le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien à tout mettre en œuvre pour faire renverser cette décision», a indiqué M. Lisée, lors d’une mêlée de presse, mercredi matin.

Il a d’ailleurs qualifié cette décision d’«absurde» et «d’intimidation commerciale», qui vise «un joyeux mondial de l’aérospatial».

«Ce n’est pas l’intérêt général des citoyens américains qui est en cause, c’est celui d’une compagnie (Boeing) qui a peur de Bombardier, peur de la C Series, et qui veut l’écarter de son marché intérieur», a-t-il analysé.

Lisée salue l’intervention de Trudeau

Signe que la défense de l’entreprise québécoise prime désormais sur les gains politiques, M. Lisée a salué l’intervention du premier ministre canadien dans le dossier.

«Je suis agréablement surpris de la fermeté avec laquelle Justin Trudeau a dit à Boeing: "Si vous faites ça pour détruire des emplois au Canada, nous n’allons pas être votre client pour des avions de chasse". Je salue cette décision-là», a-t-il indiqué.

Si M. Couillard n’est pas directement responsable de la décision du Département du commerce américain, M. Lisée croit que le premier ministre «a fragilisé Bombardier» en investissant 1,3 milliard $ dans la C Series, et non pas dans le conglomérat de Bombardier.

Le député de Rosemont assure par ailleurs que tout n’est pas perdu, et que le Québec et Bombardier ne sont qu’«au début d’une bataille».

QS critique la direction de Bombardier

Pour sa part, le député de Québec solidaire, Amir Khadir, a remis en doute la compétence de la direction de Bombardier pour mener à terme des négociations avec les États-Unis.

«Je ne suis pas certain que les dirigeants de Bombardier aient toutes les compétences pour faire pression sur les États-Unis. On ne trouve pas le même génie à la direction de la compagnie que sur le plancher des usines. On l’a vu année après année», a-t-il indiqué.