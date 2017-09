L’occasion ratée de Jean Coutu

La grosse nouvelle du jour sur la scène économique québécoise est sans aucun doute celle-ci: le Groupe Jean Coutu est en voie de passer aux mains de l’épicier Metro.

Cette mégatransaction aurait-elle pu être évitée? La chaîne de pharmacies bien connue avait-elle d’autres cartes dans son jeu pour éviter de se faire avaler par cet important joueur de l’alimentation?

Pour sa croissance, la plus grave erreur de Jean Coutu aura été de ne pas se porter acquéreur de son concurrent Shoppers Drug Mart, et son équivalent québécois Pharmaprix, estime Luc Lavoie, de l’émission «La Joute», qui a travaillé comme consultant chez Jean Coutu lors de ce moment-clé de son histoire, à la fin des années 90.

«Ils n’étaient pas prêts à mettre sur la table le prix que le vendeur demandait. Ils se sont lancés dans une aventure aux États-Unis avec Eckerd et ç’a été un désastre. À un tel point que M. Coutu, le père, a dû mettre à la porte son fils, qui dirigeait cette division-là, afin de sauver le bateau», explique-t-il en admettant vouer un immense respect à Jean Coutu et ses qualités d’entrepreneur.

«Il n’y avait plus de possibilités de croissance, c’était bloqué complètement, relate-t-il. Et une compagnie qui ne peut plus avoir de croissance est une compagnie qui va péricliter... L’erreur, c’est en 1998. S’ils avaient acheté Shoppers Drug Mart, ils seraient probablement l’un des plus grands en Amérique du Nord.»

Le Groupe Jean Coutu a déjà fait part de son mécontentement à l’égard du traitement réservé par le ministre de la Santé dans le dossier des médicaments génériques.

«Barrette a le dos large»

Toutefois, aux yeux de Bernard Drainville, il ne faut pas lancer la pierre à Gaétan Barrette – même si ce dernier «a sa personnalité» – mais bien mettre les choses en perspective. «M. Barrette voulait que le Trésor public paie moins cher pour les médicaments génériques.»

En obtenant une baisse de leur prix, Québec a pu ainsi utiliser l’argent économisé à d’autres fins. «Pour Jean Coutu, c’était des revenus en moins. M. Coutu a dit cet été que ça représentait jusqu’à 100 000$ pour chacune de ses pharmacies», rappelle Bernard Drainville.

Après l’échec de son incursion aux États-Unis, Jean Coutu s’est replié sur les marchés québécois et canadien, poursuit-il, et a tenté de dénicher de nouvelles perspectives de croissance. «Peut-être qu’ils ont décidé qu’ils étaient face à un mur, et qu’il valait mieux vendre à un groupe québécois pour rester québécois.»

Dans ce dénouement d’affaires qui se confirmera sous peu, le ministre Barrette «a le dos large», croit le chroniqueur invité Antoine Robitaille. «C’est facile de s’en prendre à lui. Le gouvernement nous dit constamment que les entreprises québécoises sont des prédatrices, alors là, on voit au moins qu’elles se mangent entre elles, et non par l’étranger. Au moins, il y a cette décision des Coutu.» Le «moins pire des scénarios», en quelque sorte.

Les consommateurs québécois vont-ils y gagner au change après cette transaction? Les commentateurs de «La Joute» n’en sont pas si certains. «Il y a des gens qui diront que moins il y a de joueurs dans le marché, moins il y a de concurrence... Un groupe plus gros pourra faire des économies d’échelle», note Bernard Drainville.

Quoi qu’il en soit, la famille Coutu, qui mérite tout notre respect et notre admiration, insiste Luc Lavoie, devrait empocher une somme colossale lorsque la vente de ses pharmacies sera officialisée. «Ça va se chiffrer par milliards de dollars», conclut le jouteur.