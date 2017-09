Netflix et Amazon inquiètent des créateurs d’ici

Plus de 270 membres de l’industrie canadienne du divertissement, dont Xavier Dolan, Denis Villeneuve, Philippe Falardeau et Érik Canuel, ont signé une lettre ouverte à l’intention du gouvernement canadien.

Les créateurs demandent au premier ministre, Justin Trudeau, et à la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, d’inciter les géants étrangers Google, Facebook, Netflix et Amazon à jouer selon les règles canadiennes.

Cette sortie survient à la veille de l’annonce de Mélanie Joly, qui présentera demain les plans pour mettre à jour les politiques culturelles du gouvernement du Canada afin de mieux les adapter à l’ère numérique actuelle.

Dans la lettre ouverte, les créateurs mentionnent que les géants des médias n’ont présentement pas l’obligation de se conformer à la réglementation imposée aux diffuseurs canadiens.

«Ils ne paient ni impôts ni taxes et ne sont pas tenus de financer des émissions canadiennes», indique le communiqué.

En plus des 273 artistes et producteurs, 30 organisations de l’industrie, ainsi que le maire de Montréal, Denis Coderre, et le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Luc Fortin, ont signé la lettre en déclarant que «ces géants des médias obtiennent un traitement de faveur et doivent être réglementés et taxés comme leurs concurrents canadiens».