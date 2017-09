Philippe Couillard discute de voitures à hydrogène

Philippe Couillard a rencontré des représentants de Honda Canada mercredi pour discuter de voitures à hydrogène.

Dans une vidéo en direct diffusée à même sa page Facebook, le premier ministre du Québec, accompagné des ministres Pierre Arcand et David Heurtel, a posé quelques questions aux gens de Honda au sujet de la voiture à hydrogène.

La discussion s’est déroulée autour d’une Honda Clarity, un modèle que le constructeur japonais construira en versions hybride rechargeable, électrique et à hydrogène. Pour le moment, toutefois, seule la version hybride rechargeable sera commercialisée au Canada.

Comme le mentionne Philippe Couillard, l’infrastructure nécessaire à l’alimentation de véhicules à hydrogène est à peu près inexistante au Québec.

Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, a toutefois spécifié qu’«il y a déjà des gens au Québec qui sont intéressés à fournir ces bornes qui vont nous permettre d’avoir de l’hydrogène. [...] L’objectif, c’est qu’autour de 2018, il va y avoir des véhicules et il va y avoir des endroits où on peut se procurer de l’hydrogène», a-t-il poursuivi.

Mis à part Honda, d’autres constructeurs automobiles comme Toyota (Mirai) et Hyundai (Tucson FCEV) ont déjà investi massivement dans le développement d’un modèle à hydrogène.

Contrairement à une voiture électrique «ordinaire», la voiture à hydrogène produit elle-même son électricité grâce à une réaction chimique entre l’oxygène et l’hydrogène. Le plus grand avantage, c’est que la recharge se fait en quelques minutes, un temps comparable à celui d’un plein d’essence pour un véhicule traditionnel. Avec un plein d’hydrogène, une voiture comme la Clarity peut parcourir jusqu’à 580 kilomètres.

Bien des points d’interrogation demeurent quant à l’avenir de cette technologie sur nos routes, mais on sait maintenant que le gouvernement se penche sur la question.