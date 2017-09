Ubisoft veut utiliser «Assassin's Creed» pour faire découvrir l'Égypte antique

Le géant français du jeu vidéo Ubisoft va utiliser l'univers du prochain épisode de sa série «Assassin's Creed», qui prend place dans l'Égypte antique, comme support pour des outils à dimension pédagogique, a-t-il annoncé mercredi.

En collaboration avec le groupe américain Google et des égyptologues, Ubisoft va notamment mettre à disposition du public un outil permettant de déchiffrer plus facilement les hiéroglyphes, en s'appuyant sur le principe de l'apprentissage automatique, qui repose sur des algorithmes pour analyser plus efficacement des données.

L'objectif pour l'entreprise française est de les rendre accessibles à tous, mais il a lancé pour le moment un appel aux chercheurs et historiens afin de collecter le plus de matériel possible pour créer ce «traducteur de hiéroglyphes».

Cette initiative «a le potentiel pour faire gagner du temps aux égyptologues, mais elle peut aussi permettre de faire découvrir la magie des hiéroglyphes à un nouveau public», a expliqué dans un communiqué Perrine Poiron, doctorante en égyptologie qui collabore au projet, censé aboutir en 2018.

Dans le même temps, Ubisoft va utiliser son jeu vidéo pour faire visiter l'Égypte antique, recréée pour les besoins d'«Assassin's Creed: Origins», le prochain volet de sa série qui sortira fin octobre.

Sous la forme d'un module séparé, téléchargeable gratuitement début 2018 pour les possesseurs du jeu, il sera possible de déambuler dans le monde virtuel pour s'instruire sur la momification ou les pyramides, le tout ayant été supervisé par des historiens.

«Nous avons collecté beaucoup d'informations et il nous est apparu évident très vite qu'il serait intéressant de les exploiter sous une autre forme, plus pédagogique», a fait valoir auprès de l'AFP Jean Guesdon, directeur créatif du jeu, précisant que «quelques dizaines de visites guidées» étaient prévues.

Cette extension sera expurgée de toute violence et il sera même possible de se laisser guider sans toucher à la manette, afin de séduire les non-joueurs.