Un requin collé à l'estomac d'un pêcheur

Un résident de la Floride se souviendra longtemps de sa dernière partie de pêche: il a été mordu par un requin. Ses amis ont filmé la scène.

«Ôtez cette chose sur moi», crie Ervin McCarthy à ses amis après avoir été mordu à l’estomac par un requin-nourrice de deux ou trois pieds de longueur.

Le pêcheur remontait à la surface de l’océan avec un mérou dans les mains lorsqu’il a senti quelque chose à l’estomac.

«Je me suis retourné pensant que quelqu’un m’avait frappé à l’estomac, mais je ressentais une morsure», dit M. McCarthy à CNN.

Incapable de s’en débarrasser même en se secouant le bassin, le pêcheur a tenté de l’enlever avec ses deux mains. Après un effort de 20 minutes, le requin était toujours collé sur lui.

«Je pensais que j'allais me noyer. Je n’avais plus de souffle, je n’avais plus d’énergie», se souvient-il. M. McCarthy a été ramené sur le bateau par ses camarades.

La seule option pour s’en débarrasser: un coup de couteau. Après six minutes, le requin, au bout de son sang, a lâché prise.

Ervin McCarthy gardera un souvenir de cette mésaventure puisqu’une cicatrice est visible sur son ventre.