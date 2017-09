Un septuagénaire agressé sauvagement par un cycliste

Un cycliste enragé qui a tabassé gratuitement un automobiliste de 76 ans à Salaberry-de-Valleyfield est activement recherché par la Sûreté du Québec.

«J’ai des flash-back de moi à quatre pattes en train de manger une volée par un homme qui menace de me tuer», a confié Richard Major, un retraité du milieu de la construction victime d’une agression il y a un peu plus de deux semaines.

Une piste cyclable est érigée le long du boulevard du Havre, où vit le septuagénaire. Il doit toujours être extrêmement vigilant lorsqu’il quitte la maison ou qu’il y revient en voiture.

«Les cyclistes arrivent toujours tellement vite, a-t-il dit. Je regarde toujours de chaque côté, mais le temps que je retourne ma tête des fois il en arrive un que je n’avais pas vu.»

C’est exactement ce qui s’est produit le 10 septembre, alors que M. Major rentrait chez lui après avoir passé quelques heures à une exposition d’artisanat.

Quelques secondes après s’être stationné dans son entrée de cour, un cycliste qui avait vraisemblablement dû freiner brusquement pour éviter une collision est venu asséner un premier coup à l’arrière de sa voiture. Richard Major a ouvert sa portière pour comprendre ce qui venait de se produire, mais il n’a même pas eu le temps de se lever complètement.

Voulu le tuer

«Je me suis retrouvé à quatre pattes au sol, a-t-il relaté. J’ai reçu des coups au visage, à la tête et dans les côtes. L’homme criait qu’il était père de trois enfants et que j’avais voulu le tuer. Il était hystérique.»

Ce n’est que lorsqu’il a ouvert son téléphone pour contacter le 911 que son agresseur a pris la fuite à bord de son vélo.

Richard Major n’a rien de cassé, mais on lui a prescrit des antibiotiques pour éviter que ses blessures s’infectent. Plus d’une semaine après l’agression, il avait toujours du mal à respirer en raison des coups qu’il avait reçus dans les côtes.

Même s’il n’a pas de désir de vengeance envers l’homme qui l’a attaqué, il espère que la SQ le retrouvera pour éviter qu’il fasse subir le même sort à quelqu’un d’autre. En attendant, il ne peut s’empêcher de revoir l’horrible scène dans sa tête.

«J’ai des flash-back, c’est difficile à oublier, a-t-il confié. Je vais peut-être devoir aller me chercher de l’aide psychologique.»

Portrait-robot

Les autorités ont diffusé hier un portrait-robot du suspect dans l’espoir de le localiser rapidement. Selon la description fournie par la police, il mesure environ 1,80 mètre (5 pi 11 po) et arborait une barbe de quelques jours poivre et sel au moment des faits. Il circulait sur un vélo de course, portait un casque noir, des lunettes de soleil noires, un maillot et des cuissards noir et blanc, a indiqué la Sûreté du Québec. Quiconque possède des informations sur cet homme peut contacter de façon confidentielle la SQ en composant le 1 800 659-4264.