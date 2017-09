Une centaine de signataires demandent la protection de la culture

Le milieu artistique s'inquiète une fois de plus de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Une centaine d'artistes du Québec et d’ailleurs au pays ont signé une lettre demandant au gouvernement de protéger notre culture.

Comédiens, poètes, chanteurs et interprètes lancent un cri d’alarme : ils veulent que l’exception culturelle soit conservée dans l’Accord.

Cette clause permet notamment aux autorités fédérales d’imposer des quotas aux stations de radio et de financer la culture au Québec.

Mais comme la classe artistique ne croit pas que le statu quo soit suffisant, elle demande également l’imposition d’une taxe aux grands joueurs tels Netflix et Spotify, une avenue que ne souhaite pas privilégier la ministre de la Culture fédérale, Mélanie Joly.

Aider les créateurs

Outre la «taxe Netflix», en faveur de laquelle s’est prononcé Pierre Karl Péladeau plus tôt cette semaine, on voudrait que ces grands fournisseurs de contenus contribuent au Fonds des médias du Canada qui aide à dynamiser la culture au pays en rejoignant les créateurs sur leur terrain.

«On a consulté pour une politique et ça va finir que ça va être une vision, déplore l’acteur bien connu Pierre Curzi. Les mots veulent pourtant dire quelque chose... On attend beaucoup de cette ministre-là et demain, on sera très attentif à son discours. Mais ce discours-là m’inquiète pour le moment», poursuit l'ancien président de l'Union des artistes du Québec.

La troisième ronde de négociations sur la modernisation de l’ALENA se termine aujourd’hui à Ottawa. L’un des sujets délicats qui devaient y être abordés concerne la protection de la propriété intellectuelle.

Dans son discours de demain, on s’attend à ce que le gouvernement fédéral présente davantage une vision qu’une politique. Ce qui ne rassure en rien les artistes.