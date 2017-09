Valérie Plante n’investirait pas dans un stade sans d'abord consulter les Montréalais

Valérie Plante a réitéré mercredi qu’elle n’investirait «pas une cenne» dans la construction d’un stade de baseball sans d'abord sonder les Montréalais.

«Mon adversaire est prêt à donner un chèque en blanc à la Ligue de baseball majeur s’il est réélu, a insisté la cheffe de Projet Montréal. Ce n’est pas la première fois qu’on l’interpelle sur le sujet. Chaque fois, il répond qu’il ne négocie pas sur la place publique. En fait, on négocie dans le dos des Montréalais. On ne peut pas penser négocier avec la Ligue de baseball majeur sans demander aux Montréalais s‘ils sont d’accord.»

La candidate à la mairie dit être d’accord avec la venue d’une équipe de baseball à Montréal, mais souligne du même souffle que la construction d'un nouveau stade coûterait cher.

«On a des exemples aux États-Unis ou ailleurs au Canada où la construction d’un stade de sport a mené à faire des choix difficiles dans les services. On a coupé des services ou encore on a augmenté les taxes. C’est ça la réalité. C’est de ça que mon adversaire ne veut pas parler», a-t-elle souligné.

Projet Montréal rappelle qu’une étude d’Ernst & Young a conclu que, selon le modèle actuel de la Ligue de baseball majeur, de l’argent public devrait nécessairement être injecté dans la construction d’un nouveau stade si Montréal souhaitait retrouver une équipe.

Des villes aux États-Unis comme Arlington, Atlanta et San Diego ont investi entre 300 millions $ US et 500 millions $ US dans l'aménagement de leur stade respectif.

Projet Montréal souhaiterait que le scrutin du 5 novembre prochain serve également de référendum afin de demander aux Montréalais s’ils sont d’accord pour investir de l’argent public dans la création d’un stade de baseball. Si cela ne se produit pas, Valérie Plante n’indique pas comment elle le ferait en cours de mandat, si elle devenait mairesse de Montréal.

«Nous sommes pour le baseball, mais nous sommes pour une bonne gestion transparente des fonds publics», a conclu la candidate à la mairie.

Le conseiller de Projet Montréal Éric Allan Caldwell, qui a redemandé au maire de Montréal lors du dernier conseil municipal combien il investirait dans la création d’un stade, a dit de son côté qu’il n’y a pas de plan d’affaires.

«On refuse de nous donner des chiffres. C’est clair que le maire, à notre avis, a pris des engagements avec l’argent des Montréalais. Il le fait en négociant avec les promoteurs, avec les ligues de baseball majeures et les Montréalais son tenus dans l’ignorance», a-t-il regretté.

En attente de certitudes

Denis Coderre maintient, quant à lui, qu’il n’abordera pas la question de l’argent avant d’avoir la certitude qu’une équipe de baseball s’installera à Montréal.

«La réalité, c’est qu’on est à la merci de ce que la Ligne de baseball majeur fait. Ça ne sert à rien de partir sur les infrastructures et combien ça va coûter», a-t-il dit.

La MLB avait indiqué en juillet que des dossiers restaient à régler, dont la recherche de nouveaux stades pour les Rays de Tampa Bay et les Athletics d’Oakland, avant de pouvoir songer à la création de nouvelles équipes.

«La réalité, c’est qu’on ne partira pas en peur. On a convenu, le commissaire et moi et les investisseurs, qu’avant de parler de montants, on se demanderait quels sont les besoins. Est-ce que Montréal est une ville de baseball? Tout à fait. Mais il n’est pas question de bâtir quoi que ce soit avant d’avoir l’assurance que ça va se faire», a indiqué le maire.