Dominique Michel a fait rire et ému aux larmes des générations de Québécois. L’artiste, qui se fait rare depuis quelques années, s’est entretenue avec Paul Arcand à Conversation secrète.

Au cours de cette conversation, elle est revenue sans tabou sur les moments marquants de sa vie : ses succès, ses amours, son cancer, ses déceptions et sa décision de tirer sa révérence « parce qu'elle ne pourrait plus être au top ».

Paul Arcand a réussi à la faire parler sur des sujets glissants : la grande dame n'a rien perdu de son franc parler et de son sens de l'humour.

Thierry du Bois / OSA

Voici 7 confidences de Dominique Michel :

1. Éric Salvail aurait fait courir la rumeur qu’elle était lesbienne! « Les gens disent n’importe quoi [...]. C’est comme Salvail qui a parti des affaires de même. Je lui ai dit : tu ne m’appelles plus jamais. Lui, c’est fini à vie. »

2. Le gala de l’ADISQ, qui lui a rendu hommage en 2015, a raté son coup à cause d’un manque d’argent. « Je leur ai dit : faites-en pas, des hommages. Moi, j'ai pas demandé d'hommage. Vous n'avez pas d'argent. Alors, il y avait juste René Simard qui pouvait chanter. »

3. Dodo habite les mêmes immeubles que Denise Filiatraut, tant ici, à Montréal, qu’en Floride, mais les deux femmes ne se parlent pas.

4. Tous les compagnons de sa vie ont été infidèles. « Je les portais peut-être à ça. Je travaillais beaucoup... ou j’étais pas fine, je sais pas. »

5. Dominique paie comptant tout ce qu'elle achète, même une maison! « Je serais angoissée d'avoir une hypothèque » affirme celle qui est devenue méfiante après qu’on lui ait extorqué 350 000 $.

6. La comédienne n’accepterait plus de rôle au cinéma, même pour 10 millions $! « J’aime ça travailler, j’ai eu du plaisir et j’ai eu des camarades extraordinaires et j’ai été très heureuse, mais je n’ai plus l’énergie. »

7. La mort? Elle a tout planifié. Ces amis iront manger dans un très bon restaurant sur son bras!

Voyez l'émission en rattrapage.