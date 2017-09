Air Creebec accroît sa participation dans Propair

Le transporteur régional Air Creebec a augmenté sa participation dans Propair, dont il détient désormais la moitié des actions, ont précisé jeudi les deux entreprises qui desservent principalement l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et l’Ontario.

Ainsi, Air Creebec a accru sa participation de 12,5% dans Propair, en la portant à 50%.

Les deux entreprises, qui comptent au total 30 appareils et 98 ans d’expérience en matière de vols régionaux, ont indiqué qu’elles souhaitent ainsi améliorer leur service et d’accroître leur flexibilité.

«Cette entente améliorera définitivement notre capacité à répondre aux moindres exigences de notre clientèle d’affaires et de poursuivre notre développement de nouveaux marchés», a indiqué Étienne Lambert, président chez Propair, qui offre notamment une liaison entre Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, et Montréal-Trudeau.

«La solidification de notre partenariat avec Air Creebec est l’occasion de donner à notre clientèle corporative un meilleur accès aux sites miniers et d’offrir une plus grande flexibilité des horaires et des destinations», a-t-il ajouté.

«Cet investissement d’Air Creebec est un jalon de plus pour raffermir sa position de transporteur des côtes de la Baie-James. C’est l’occasion de saisir les incroyables possibilités d’optimisation des opérations et de l’augmentation de la flotte d’appareils, tout en offrant la même sécurité, fiabilité et efficacité», a indiqué de son côté Tanya Pash, chef des opérations d’Air Creebec, dont le siège social est basé à Waskaganish, dans le Nord-du-Québec.