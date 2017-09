Anne Guérette veut vendre le Colisée Pepsi pour un dollar

La chef de Démocratie Québec propose de lancer un appel de propositions pour trouver un acheteur intéressé à acquérir le Colisée Pepsi pour 1 $.

«Nous nous engageons à lancer officiellement un appel de projets pour recycler l'ancien Colisée», a promis jeudi Anne Guérette. Cet appel de projets sera lancé dans les 100 premiers jours d'un règne de Démocratie Québec. Le bâtiment serait cédé pour 1 $ à «quiconque va proposer un projet viable qui va susciter l'adhésion collective et qui sera porteur de richesse collective pour notre ville.»

«Si au bout d'un an on n'a pas trouvé preneur, on se résoudra à le déconstruire», affirme Mme Guérette.

La chef de DQ n'a pas voulu s'avancer sur une vocation. Mais elle interpellera des gens d'affaires, des organismes communautaires, sportifs, culturels, au Québec ou à l'extérieur.

Son candidat Jean Cloutier a même lancé que Québecor pourrait être interpellé pour se porter acquéreur. «On va le rencontrer (Martin Tremblay, nouveau patron de l'amphithéâtre). Je le connais personnellement. Il sera invité à offrir une piastre au nom de Québecor.» «S'il a une idée, pourquoi pas? On ne sait jamais», a renchéri Mme Guérette, précisant que personne n'est visé d'avance.

Elle croit que la raison pour laquelle personne ne s'est manifesté jusqu'à maintenant est qu'aucun processus rigoureux n'a été mis en place. «On n'a jamais envoyé un message clair.»

Aucune décision n'a été prise depuis sa fermeture en 2015, a soutenu Mme Guérette, qui déplore les «tergiversations» du maire Régis Labeaume sur la question. Selon une compilation faite par son équipe, il a changé d'avis à 15 reprises sur le sort du bâtiment depuis 2010.

Anne Guérette veut aussi que le maire rende publics les coûts de démolition. Le maire affirme depuis plusieurs mois que le Colisée sera démoli, mais que cela ne presse pas puisque son entretien est peu coûteux, soit 139 000 $ par an. Il veut attendre que le Grand Marché soit aménagé sur le site d'ExpoCité avant de procéder à la démolition.