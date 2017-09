Cinq endroits à Montréal où boire un café latté épicé à la citrouille

L’automne est à nos portes et depuis que le géant américain Starbucks a créé son fameux latté épicé à la citrouille en 2003, celui-ci est devenu un incontournable de la saison pour plusieurs.

La multinationale a beau être considérée comme l’inventeur du breuvage caféiné aux épices d’inspiration automnale, mais voici cinq autres endroits où essayer cette boisson insolite à Montréal.Café Cafellini

Cette version végane et sans gluten de la boisson automnale utilise un mélange maison fait à base de citrouille, de cassonade et d'épices qui se marie aussi bien au classique café au lait, au chai latté et à un simple verre de lait chaud à la citrouille.

- 758, rue Beaubien Est et 3790, boulevard Saint-LaurentMelk bar à café

Utilisant vraiment de la citrouille pour leur recette personnelle de sirop, les deux succursales du Melk bar à café situées dans l'arrondissement du Sud-Ouest et au centre-ville offrent un latté épicé à la citrouille aussi onctueux et délicieux que leur café au lait classique.

- 5612, avenue Monkland et 1206, rue StanleySecond Cup Café & Cie

Avec plus d’une quinzaine de succursales à Montréal et trois différentes sortes du breuvage saisonnier à la citrouille, dont un nouveau chocolat chaud blanc et une nouvelle version glacée, les Second Cup de la métropole sont de bons endroits pour se procurer sa dose de café et d’épices, peu importe où vous vous trouvez en ville.Café Névé

Bientôt disponible dans les quatre franchises de la métropole, le café latté épicé des Café Névé est fait à base d’une recette traditionnelle de sirop concentré légèrement sucré et aux notes prononcées de cannelle et autres épices. On n'utilise toutefois pas de citrouille pour assurer une texture idéale.

- 151, rue Rachel Est; 781, avenue du Mont-Royal Est; 160, rue Saint-Viateur Est et 1420, rue StanleyPikolo Espresso Bar

Le sirop maison du Pikolo Espresso Bar est composé de gingembre, de muscade, de clou de girofle, d’une touche de vanille et de purée de citrouille ce qui résulte, lorsque mélangé à un bon café latté, en une version particulièrement délicieuse de la boisson saisonnière célébrant cette année son 14e anniversaire.

- 3418 B, avenue du Parc