Congestion autour du Centre Vidéotron: la Ville de Québec admet qu’il y a eu des «lacunes»

Envoyé au front par le maire Régis Labeaume pour répondre aux journalistes en fin de journée, le vice-président du comité exécutif Jonatan Julien ne s’est pas défilé et a reconnu d’emblée les «lacunes» qui sont à l’origine d’un bouchon monstre aux abords de l’amphithéâtre en début de soirée, notamment sur Laurentienne et Soumande.

Plusieurs amateurs de hockey ont raté le début du match entre le CH et l’équipe B - ou C - des Maple Leafs, coincés dans leur voiture, victimes d’une file d’attente interminable pour entrer dans le stationnement du Centre Vidéotron.

Habituellement, pour un événement de cette envergure, on attend en moyenne 2700 véhicules. Il y en a eu 1000 de plus que prévu. «Naturellement, avec la pluie abondante, les gens se sont dirigés massivement au stationnement. Ça n’excuse pas que ça ait pris 40 minutes de Soumande jusqu’à l’entrée», a-t-il réagi, déplorant cet incident «malheureux».

Manque d'«agilité»

M. Julien exige plus «d’agilité» pour s’adapter aux imprévus. Selon lui, les employés à la guérite auraient eu besoin de renfort - des employés sur le terrain avec un imperméable - pour accélérer le paiement. Il n’y avait pas assez de policiers non plus pour faire la circulation.