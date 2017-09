Des entrepreneurs en construction s'opposent aux amendes «disproportionnées»

Appuyés par leur association professionnelle, des entrepreneurs en construction s’opposent devant les tribunaux aux amendes «disproportionnées» imposées par le gouvernement du Québec, qui ne ferait aucune distinction entre la fraude et les erreurs de bonne foi.

Dans la foulée des scandales de corruption touchant l’industrie de la construction, le gouvernement a augmenté substantiellement, en 2011, le montant des amendes prévues à la Loi sur le bâtiment.

Ces modifications prévoient désormais une amende minimale obligatoire de quelque 11 000 $ pour un individu qui n’est pas titulaire d’une licence d’entrepreneur. La somme grimpe à plus de 33 000 $ pour une personne morale.

Première au pays

Or, cette mesure, qui vise à lutter contre le travail au noir et la criminalité, a une portée trop large, estimait en juillet dernier la Cour du Québec. Pour la première fois au pays, la juge de paix magistrat Sylvie Marcotte a déclaré que l’amende minimale imposée à Raynald Bédard pour ne pas avoir eu sa licence était «cruelle et inusitée», et contrevenait à la Charte des droits et libertés.

«L’effet de la peine est exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié et à ce que mérite le défendeur», écrit-elle dans sa décision de 32 pages.

L’entrepreneur de Neuville - qui effectuait au moment de l’infraction un contrat d’à peine 240 $ - a vu sa peine être ramenée à 50 $. La cause a été portée en appel et sera entendue en Cour supérieure, en décembre.

Le «Journal de Québec» a aussi pris connaissance de deux autres dossiers d’entrepreneurs qui ont contesté, en tant que personne morale, leurs amendes devant les tribunaux. Tous deux remettaient en doute la constitutionnalité des sanctions. Aucun n’a toutefois eu gain de cause.

Représentations de l’APCHQ

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a appuyé ces entrepreneurs dans leurs démarches judiciaires. Après de longues tergiversations des représentants de l’APCHQ, l’organisation a annulé à la toute dernière minute l’entrevue prévue avec le «Journal de Québec». Elle a fait parvenir par courriel une déclaration.

«Des entreprises qui commettent des erreurs administratives de bonne foi devraient d’abord recevoir un avertissement avec une exigence de se conformer, plutôt qu’une amende disproportionnée qui menace leur survie», peut-on lire.

Lobbyisme

La division du Lac-Saint-Jean de l’APCHQ s’est par ailleurs inscrite cet été au Registre des lobbyistes afin d’inciter les élus de l’Assemblée nationale à «diminuer le nombre d’amendes qui sont émises pour des banalités».

À titre d’exemple, une entreprise de cette région a écopé de 5500 $ d’amendes «parce que les bulletins de paie ne contenaient pas toutes les informations demandées», pouvait-on lire dans les documents officiels du Registre.

En processus

Serge Morel était en processus d’obtention de sa licence d’entrepreneur lorsqu’il a exécuté des travaux d’excavation pour un contrat de 16 000 $, en 2012. Sa compagnie - dont il est le seul actionnaire - a été condamnée à payer une amende de 30 843 $, excluant les frais, en février 2017. «Je n’ai rien caché, je n’ai volé personne, j’ai payé mes taxes et mes impôts. La licence, ça ne fait pas de moi quelqu’un de plus ou moins compétent», a déploré l’entrepreneur de Rouyn-Noranda, qui a finalement mis la main sur sa licence en 2015. «Il me restait un examen à passer. Mais c’est long! Ça prend du temps», a-t-il déploré, encore échaudé par le jugement.

Une erreur d'inscription

L’entreprise «Les cuisines Michel Rathier» a été condamnée à payer 30 843 $ en mars dernier pour avoir construit une salle de bain alors qu’elle ne détenait pas la licence adéquate. Le président Michel Rathier reconnaît ses torts, mais plaidait l’erreur administrative. En effet, peut-on lire dans le jugement rendu par la Cour du Québec, les travaux auraient dû être facturés et payés à son autre compagnie, «Les Installations Michel Rathier inc.» qui, elle, détient son permis. Le tribunal a rejeté cette explication. M. Rathier n’a pas rappelé le «Journal de Québec».

Son amende passe de 13 000 $ à 50 $

En 2016, le gestionnaire de projets Raynald Bédard, de Neuville, écopait d’une amende et de frais totalisant 13 000 $ pour avoir donné des directives à un travailleur sur un contrat de quelque 240 $. Un an plus tard, la Cour du Québec infirmait cette décision, jugeant la peine inconstitutionnelle. Une première au Canada. M. Bédard a été condamné à payer 50 $. La cause a toutefois été portée en appel. «J’étais convaincu que je n’avais pas besoin de licence pour gérer des projets. On ne faisait que superviser les travaux, faire les plans», a expliqué celui qui s’est depuis muni de sa licence.