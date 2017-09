Des maires candidats dans la municipalité voisine

Au moins deux maires de la Mauricie ont décidé de poser leur candidature dans la municipalité voisine de la leur en vue des élections de novembre prochain.

À Saint-Tite, le maire sortant André Léveillé souhaite prendre sa retraite de la politique et appuyer à titre de successeur Michel Grosleau, l'actuel maire du village d'à côté, Saint-Prosper. La nouvelle a été annoncée mercredi. Rebondissement toutefois, jeudi, alors que le maire de Saint-Tite a indiqué que la décision était suspendue le temps d'obtenir un avis juridique. On veut s'assurer que la chose sera légalement possible.

Selon la loi, pour être candidat sur un territoire, il faut y avoir résidé de façon continue ou non continue pendant les douze derniers mois. Or le maire de Saint-Prosper, qui habite son village, possède bel et bien une propriété à Saint-Tite. Il faudra toutefois établir s'il l'a occupée durant la dernière année.

En Haute-Mauricie le maire sortant de La Bostonnais annonce qu'il sera candidat à la mairie de La Tuque. Sa propriété se trouve à cheval sur la frontière des deux municipalités. Il peut donc choisir librement de se présenter d'un côté ou de l'autre.

«Je me suis fait donner un avis juridique écrit sur cette question-là et il n'y avait pas de problème à mon éligibilité pour me présenter candidat à la mairie de La Tuque», assure le maire de La Bostonnais Pierre-David Tremblay.

Un troisième maire, celui de Saint-Pierre-les-Becquets, au Centre-du-Québec, avait envisagé se porter candidat à La Tuque. Yves Tousignant y a finalement renoncé. Il explique toutefois que légalement, il aurait pu le faire étant donné qu'il partage son lieu de résidence entre Saint-Pierre-les-Becquets, où il possède un chalet, et La Tuque, où se trouve sa maison.