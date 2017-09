Des propriétaires contraints de vivre dans des maisons qui s'enfoncent dans le sol

Des propriétaires de maisons mobiles à Weedon en Estrie se sentent abandonnés par la municipalité. Leurs maisons situées dans un parc de maisons mobiles sur la rue Biron ne cessent de s'enfoncer dans le sol depuis plusieurs années.

«Nos maisons sont situées sur un ancien site d'enfouissement de la municipalité. Comme nous louons nos terrains à la municipalité, nous sommes en droit de demander à notre propriétaire, la Ville de Weedon, d'effectuer les travaux nécessaires pour remédier à la situation», explique Pascal Ruel, l'un des propriétaires de maisons mobiles.

Plusieurs demandes restent sans réponse.

Malgré plusieurs tentatives d'explication et demandes formelles adressées à la municipalité, Monsieur Ruel et plusieurs autres propriétaires demeurent sans réponse.

«Nous, les citoyens, avons fait plusieurs démarches et nous avons pris contact avec la municipalité et cela sans aucun résultat depuis plus de 5 ans. De plus nous avons fait faire une expertise d'analyse de sol du Groupe SM de Sherbrooke qui confirme que les sols ne sont pas adéquats et non conformes à la loi pour permettre les assises d'une maison mobile», précise monsieur Ruel.

TVA Nouvelles a fait une demande d'entrevue officielle après de la municipalité et était en attente d’une réponse au moment d’écrire ces lignes.