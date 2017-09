Des territoires pourront se soustraire à l’exploitation pétrolière

Les municipalités pourront «soustraire» leurs territoires à «l’exploitation et à l’exploration pétrolière», s’est engagé Philippe Couillard devant la Fédération des municipalités du Québec.

Le premier ministre s’est montré rassurant sur la question des hydrocarbures, jeudi, en ouverture du congrès de la FMQ. «Je ne veux pas passer à l’histoire comme le premier ministre qui aura facilité l’exploitation des hydrocarbures au Québec», a-t-il dit d’entrée de jeu.

Dans une volonté de dresser «d’énormes barrières entre un projet que quelqu’un pourrait avoir et sa réalisation», M. Couillard souhaite ajouter le poids des municipalités à ses règlements sur les hydrocarbures et la protection des prises d’eau potable. «Je veux que ce soit vous qui ayez la capacité de décider dans vos territoires», a-t-il lancé.

«Comme c’est le cas pour le secteur minier, je prends l’engagement qu’il vous sera possible – une fois qu’on se sera rapidement entendu sur les OGAT [orientations gouvernementales en aménagement du territoire] - de soustraire vos territoires à l’exploitation et à l’exploration pétrolière. Ce sera fait», a-t-il déclaré.

De quoi réjouir le président de la FMQ, qui n’était toutefois pas en mesure de préciser de quelle façon cette annonce s’appliquera. «Ça reste à définir. Je ne pense pas qu’on puisse soustraire l’ensemble des territoires. Mais les milieux pourront décider, a commenté Richard Lehoux. Il faut faire confiance à nos élus locaux.»

Fini, le «Far West»

Le premier ministre assure s’être doté du «cadre réglementaire le plus sévère en Amérique du Nord» dans ce domaine. «Avant, c’était le Far West», a plaidé M. Couillard, qui a réitéré l’ouverture de son gouvernement à «améliorer» ses nouveaux règlements.

«Je pense que c’est un très grand pas dans la bonne direction. Il y a une volonté qui est ferme, qui est claire», a réagi M. Lehoux, qui a exprimé de vives inquiétudes face aux récentes normes gouvernementales, qui permettrait notamment des forages à 150 mètres d’une résidence. «On va s’asseoir et on va retravailler tout ça [...] On souhaite fortement qu’il y ait des modifications importantes.»

Deux kilomètres

Parmi ses revendications, la FQM souhaite aussi voir une distance minimale de deux kilomètres entre une source d’eau potable et un puits. Le règlement actuel établit cette distance à 500 mètres minimum.

Des travaux scientifiques supplémentaires pourraient toutefois mener à des écarts «beaucoup plus grands, de l’ordre de plusieurs kilomètres», a affirmé M. Couillard.

En début d’Assemblée générale jeudi, l’organisation a aussi adopté une résolution afin d’exiger un moratoire de cinq ans sur la «toute la question de la fracturation hydraulique, pour l’ensemble du Québec».

«C’était une demande de l’an passé, on récidive», a affirmé M. Lehoux.