«Difficile» de rejoindre les consommateurs de Fentanyl, regrette Barrette

Malgré les plus récentes mesures mises en place au Québec, il reste difficile de venir en aide aux «accros» du fentanyl qui s’approvisionnent dans la rue, regrette le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui s’en remet aux organismes communautaires.

Dans la rue, au centre-ville de Montréal, c’est là qu’un héros de la tragédie de Lac-Mégantic et son frère, Yves et Gilles Faucher, se sont rendus le 24 août dernier afin de se procurer du fentanyl. Les deux sont décédés d’une surdose, ont tristement raconté des membres de leur famille dans les pages du «Journal de Montréal», jeudi.

«La voie de la rue, a commenté le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, c’est la voie de l’illégalité, et là, c’est une question d’organismes communautaires et ainsi de suite. C’est plus difficile de ce côté-là.»

Si le milieu communautaire est «bien déployé au Québec» et suffisamment financé, selon le ministre Barrette, il n’en demeure pas moins «qu’illégalité est aussi synonyme d’obscurité», a-t-il souligné.

Difficile «d’aider tout le monde»

«Malheureusement, on souhaite pouvoir prendre en charge et aider tout le monde, mais le côté plus occulte fait en sorte qu’on peut avoir de la difficulté à les joindre. Moi, je souhaite rejoindre et aider tout le monde», a indiqué Gaétan Barrette.

Pour ce qui des médecins qui prescrivent des opioïdes dans la même catégorie que le fentanyl, il leur appartient «de s’assurer de faire un suivi auprès de leurs patients», a rappelé le ministre de la Santé.

Rappelons que le 13 septembre dernier, le gouvernement Couillard a annoncé que l’antidote au fentanyl, la naloxone, peut être obtenue gratuitement en pharmacie.

«C’est des cas qu’on risque de voir de plus en plus au Québec», a réagi de côté le député caquiste François Bonnardel, après avoir pris connaissance dans nos pages, du témoignage de la famille Faucher.

«C’est une histoire immensément triste. [...]. Il faut faire quelque chose de plus fort encore pour la prévention», a dit le député.

Les principaux candidats à la mairie de Montréal, qui faisaient campagne dans Hochelaga ont eux aussi réagi.

«Il faut s’attaquer aux producteurs de cette drogue-là, qui est dévastatrice et qui tue des gens», lance Valérie Plante, candidate à la mairie de Montréal.

«On n’est pas en mode réaction, il y a quand même eu des décès, mais on en a sauvé beaucoup. Il y a toute la question de la Naloxone et tout ça», a ajouté le maire de Montréal, Denis Coderre.