Les deux frères de Lac-Mégantic retrouvés morts dans leur véhicule après une surdose de fentanyl, à la fin août, ne sont pas les seuls à avoir connu un tel sort. Un autre homme a perdu la vie dans des circonstances semblables la semaine dernière à Montréal.

L'émission «J.E.» vous présentait jeudi la triste histoire d’Yves Faucher, un des héros de la tragédie ferroviaire d’il y a quatre ans, et de son frère Gilles, dont les corps ont été découverts le 25 août.

Selon sa famille, Yves Faucher était en choc post-traumatique depuis le drame de Lac-Mégantic, alors qu’il avait aidé à sauver une quinzaine d’aînés dont la résidence était menacée par les flammes.

Son corps et celui de son frère ont été retrouvés 12 heures après qu’ils se furent injecté une dose mortelle d’héroïne coupée avec du fentanyl.

Scène similaire

Nos journalistes ont été témoins d’un autre cas semblable, le 20 septembre dernier, lorsqu’ils accompagnaient une équipe du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans sa traque aux trafiquants de drogue.

Le drame s’est produit dans le stationnement du Motel Marquis, situé dans l’est de la métropole.

C’est un employé de l’établissement qui a composé le 911 en matinée après avoir remarqué un homme immobile dans une voiture garée à l’écart.

Son décès a été constaté sur place. Des seringues ont été trouvées à proximité de la dépouille et tout porte à croire que l’homme a succombé à une surdose de fentanyl.

Selon les données officielles compilées par le SPVM, 134 surdoses de drogue ont été recensées depuis six mois à Montréal. De ce nombre, 31 se sont avérées mortelles et six sont attribuables au fentanyl.

Au début septembre, le maire de Montréal, Denis Coderre, a toutefois avancé que c’était plutôt 12 personnes qui ont succombé à une surdose de fentanyl, et ce, uniquement durant le mois d’août.

Nombreux mélanges

À peine 2 mg - soit l’équivalent de quatre grains de sel - de ce puissant opioïde sont suffisants pour tuer la personne qui consomme la drogue. Le fentanyl est considéré comme étant 40 à 50 fois plus puissant que l’héroïne.

Dans l’Ouest canadien, le fentanyl a été découvert dans une variété de drogues.

Uniquement en Colombie-Britannique, près de 1000 personnes en seraient mortes l’an dernier.

À Montréal, le fentanyl a jusqu’à maintenant été trouvé dans l’héroïne, mais les autorités n’écartent pas la possibilité que certains lots de cocaïne puissent en contenir.