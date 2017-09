Est-ce que Montréal est une ville de baseball ?

La possibilité du retour du baseball à Montréal a refait surface dans la campagne électorale municipale. Alors que la cheffe de Projet Montréal Valérie Plante réclame un référendum sur la construction d’un nouveau stade, certains se demandent si la métropole est toujours une terre d’accueil pour les ligues majeures.

«Montréal a toujours été un bon marché pour le baseball, affirme Jean Gosselin, spécialiste en marketing sportif, sur le plateau du «Québec Matin». Il faut remonter aux Royaux de Montréal et, même pendant la période des Expos, il y a eu plus de deux millions de personnes au Stade olympique quelques années.»

M. Gosselin souligne également que la fédération de baseball du Québec est parmi les plus dynamiques depuis quelques années avec un nombre de membres en croissance.

Échec du nouveau stade

La population de Montréal se souvient que les foules aux matchs des Expos au début des années 2000 étaient anémiques jusqu’au départ de l’équipe au terme de la campagne de 2004.

«On a mis les spectateurs dehors, a rappelé Jean Gosselin. On a invité les gens dans un restaurant en leur disant que ce n’était pas mangeable, que le stade n’était pas approprié. On détruisait son propre produit parce qu’on disait que la seule solution pour sauver les Expos était d’avoir un nouveau stade.»

Plusieurs défis

Si une équipe de baseball majeur revient à Montréal, il n’y aura plus de populaires billets à 5 $. La facture sera plus salée pour les spectateurs, mais ce sport demeure plus accessible comparativement aux autres circuits professionnels.

«C’est plus familial et plus abordable si on compare à un match de hockey, a souligné M. Gosselin. Mais l’offre de divertissement a changé à Montréal depuis le départ des Expos. La vente de billets de saison est beaucoup plus difficile aujourd’hui. Ce sera un défi.»

Au final, le débat sur l’utilisation de l’argent public pour la construction d’un stade pourrait faire la différence dans ce dossier, selon Jean Gosselin.

Les Blue Jays au Stade

À court terme, les amateurs de baseball peuvent compter sur la viste annuelle des Blue Jays de Toronto. Pour la quatrième saison consécutive, les oiseaux complèteront leur calendrier préparatoire à Montréal. Ils affronteront les Cardinals de Saint Louis les 26 et 27 mars.