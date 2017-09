Voyez ou revoyez l'émission complète de «J.E.» sur ce sujet dans la vidéo ci-dessus.

Le chef de la police de Montréal, Philippe Pichet, promet de mettre «les bouchées doubles et même les bouchées triples» pour capturer les trafiquants de fentanyl de plus en plus actifs dans la métropole québécoise.

En entrevue avec notre Bureau d’enquête, M. Pichet a voulu se faire rassurant auprès de la population.

«On va mettre la pression nécessaire de façon à ce que ce produit-là disparaisse de la rue, a-t-il dit. Je ne lésinerai pas sur les moyens pour qu’on arrête les trafiquants qui mettent le fentanyl dans leur drogue.»

«À ces gens-là qui vendent ce type de drogue, c’est certain que le SPVM va être sur leur dos», a-t-il ajouté du même souffle.

Philippe Pichet est conscient que le trafic de drogue sera toujours omniprésent dans les rues de Montréal. L’arrivée du fentanyl dans la ville et les ravages qu’il cause chez les toxicomanes l’affectent sur le plan humain.

«Comme être humain, j’ai beau avoir une carapace, je trouve ça très triste de voir des gens mourir à cause de cette drogue-là [...]. En tant que service de police, on va se donner les moyens [de lutter contre ce fléau], c’est une priorité», a-t-il assuré.

Les «tricheurs»

Pour la commandante Christine Christie, notamment chargée de toutes les enquêtes portant sur les surdoses à Montréal, les trafiquants qui coupent leur drogue avec du fentanyl ne sont ni plus ni moins que des tricheurs.

«Pour eux, la seule chose qui compte est le profit, a-t-elle dit. Un trafiquant qui triche et qui met du fentanyl dans sa drogue peut augmenter ses profits sur la rue de 300 fois. C’est une chose de faire du trafic de stupéfiants, mais de tricher et de mettre des substances qui peuvent tuer des gens à leur insu, quand ils n’ont pas demandé ça, c’est inacceptable. Les trafiquants se retrouvent devant un dilemme: le profit ou la survie?»