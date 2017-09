Hollywood ouvre ses portes à Denis Villeneuve

Alors que «Blade Runner 2049» prendra l’affiche la semaine prochaine, le nom de Denis Villeneuve circule de plus en plus à Hollywood, étant associé à des projets aussi ambitieux que «Dune», «Cléopâtre» et le prochain James Bond. Le principal intéressé a accepté de faire le point avec le «Journal de Montréal» jeudi.

On savait déjà qu’il planchait sur une nouvelle version du classique de science-fiction «Dune». Et on a appris récemment qu’il était le premier choix de l’acteur Daniel Craig pour la réalisation du prochain film James Bond. Mais, selon Villeneuve, aucun de ces projets n’est prêt pour le moment à entrer en production.

«Ce sont tous des films qui sont en cours d’écriture et de développement», a précisé le cinéaste québécois en entrevue au «Journal de Montréal».

«Pour l’instant, après l’aventure "Blade Runner", j’ai besoin d’être chez moi avec ma gang et de réfléchir à ce qui s’est passé. En ce moment, j’ai de belles choses qui s’offrent à moi et je veux m’assurer de choisir correctement ce que je veux faire après», a-t-il indiqué.

Intérêt pour «Dune»

«Ce que je peux dire, c’est que j’ai un énorme intérêt pour Dune. On est en train de commencer à l’écrire. J’espère que le scénario va se finaliser et qu’il va plaire à tout le monde parce que j’adorerais tourner ce film.»

«Pour James Bond, je suis en grande discussion avec Barbara Broccoli (la productrice) et Daniel Craig (l’acteur), mais est-ce que l’horaire va fonctionner? Je ne sais pas», a dit Denis Villeneuve.

«Enfin, en ce qui concerne le film sur Cléopâtre, c’est un projet à très long terme. J’avais lu un scénario il y a longtemps que j’avais adoré et on m’offrait de le réaliser. Mais c’est loin d’être fait!»