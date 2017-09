Hugh Hefner, un homme «charmant» et «très classe»

«Homme charmant» et «très classe»: c’est dans ces mots qu'Ann Dominique Gagnon a décrit le fondateur du magazine Hugh Hefner, décédé mercredi soir à 91 ans, entouré des siens à Los Angeles.

«Il a mis le corps de la femme en beauté et en évidence. Toutes les photos faites avec Playboy ont été les plus belles parce que le corps était mis en valeur. Je m’étais dit que j’allais me donner la chance, le droit de me sentir belle et sexy», mentionne l'ex-playmate de Playboy à l’émission de Denis Lévesque.

Mme Gagnon a été sélectionnée en 1995 après une session de photos en maillot de bain. Voulant tenter sa chance au Québec comme comédienne et actrice, mais sans succès, c'est en 2000 qu'elle rappelle le célébre magazine pour une session de photos.

«Ce sont deux jours qui ont changé ma vie», conclut-elle.

Ann Dominique Gagnon a été invitée à six grandes rencontres annuelles entre 2003 et 2013 au Playboy Mansion.

L'entrevue d'Ann Dominique Gagnon à l'émission de Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus.