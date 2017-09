La CAQ veut faire connaître François Legault sous un autre jour

À un peu plus d’un an de la prochaine élection provinciale, la Coalition avenir Québec (CAQ) lance une nouvelle campagne afin de faire connaître son chef, François Legault, sous un angle plus personnel, a appris en exclusivité l’animateur de LCN Mario Dumont.

Cette offensive prendra la forme de capsules qui seront diffusées pendant la prochaine année sur les réseaux sociaux.

Dans l’une d’entre elles, M. Legault aborde notamment ses «racines modestes».

«J’ai réussi à faire de l’argent avec Air Transat, d’être indépendant financièrement, mais je n’oublie jamais mes racines, que je viens d’un milieu modeste, affirme-t-il. J’ai vu ma mère travailler comme caissière chez A&P, un supermarché, pour être capable d’arriver à la fin du mois.»

Cette expérience de vie lui permet, dit-il, de bien comprendre les réalités des familles «qui ont de la difficulté à arriver».

Les débuts d’Air Transat

Dans une autre séquence, il revient également sur la petite «famille» qui l’entourait lorsqu’il était le grand patron d’Air Transat. Il parle notamment des pilotes, ces «spécialistes en marketing», avec qui il fraternisait de façon régulière.

«Le moment le plus fort, c’est le 14 novembre 1987, le premier vol d’Air Transat, se souvient M. Legault. Un vol Mirabel-Acapulco. C’était un samedi matin. Je m’en souviendrai toute ma vie : tous les employés étaient sur la piste.»

Malgré un problème mécanique, l’avion a pu décoller à l’heure.

«J’en parle et j’ai la chair de poule, avoue le chef de la CAQ. Tout le monde pleurait, incluant moi, sur la piste, d’avoir travaillé si fort et que ça décolle.»

