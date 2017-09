La chaleur des derniers jours sauve ses récoltes

Le beau temps inespéré des derniers jours ne réjouit pas seulement ceux qui ont l’impression de ne pas avoir eu d’été: les agriculteurs de la Montérégie en profitent pour rattraper les aléas de la météo au terme d’une saison maraîchère qui s’annonçait médiocre.

Les récoltes battent leur plein dans plusieurs régions du Québec, sauvées par la plus récente canicule. Jeudi matin, dans un champ de Napierville survolé par l'hélicoptère TVA Nouvelles, des travailleurs s’activaient à récolter de belles laitues bien dodues.

«Les 15 derniers jours ont été magnifiques, alors la récolte est très belle, et le produit est de qualité top numéro un», assure le cultivateur Denys Vanwinden.

État d'urgence

Les choses s’annonçaient pourtant bien différemment. La tempête du 4 août dernier avait en effet fait bien des ravages, et l’état d’urgence avait même été déclaré. Quelque 220 millimètres de pluie étaient tombés, accompagnés d’une importante microrafale. M. Vanwinden avait d’ailleurs perdu environ 70% de sa récolte à cause des excès d’eau, de grêle et de vent.

«Après ça, il faut se retrousser les manches, il faut continuer, alors on a pu remettre en terre, les semaines suivantes, les plants qui étaient déjà en serre, prêts à transplanter, et c’est ce qu’on récolte en ce moment», a-t-il rapporté sur les ondes de LCN. Et ça s’annonce miraculeux, grâce notamment à la réserve d’eau qui s’est accumulée dans le sol à cause de la pluie tombée de façon soutenue pendant l’été.

À la surabondance, s’ajoute aussi le fait qu’il n’y a aucune perte attribuable au gel, puisqu’il n’y en a eu aucun jusqu’à maintenant.

«C’est une très belle fin de saison qu’on n’a jamais, jamais vue en agriculture», a poursuivi l’agriculteur, estimant qu’il s’agit d’une «très bonne nouvelle pour les consommateurs».