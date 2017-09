Voyez ou revoyez l'émission complète de «J.E.» sur ce sujet dans la vidéo ci-dessus.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dit mettre tout en œuvre pour enrayer le fléau du fentanyl qui frappe la métropole depuis quelques mois.

L'émission «J.E.» révélait jeudi l’histoire tragique d’Yves Faucher, un héros de Lac-Mégantic qui est mort quatre ans plus tard dans l’indifférence aux côtés de son frère, tous deux foudroyés par une surdose de fentanyl.

Cinq individus soupçonnés de leur avoir vendu de l’héroïne contaminée au fentanyl ont été arrêtés peu de temps après leur décès. Pendant une journée complète, notre Bureau d’enquête a eu un accès privilégié au groupe d’enquêteurs chargés de traquer ces criminels qui coupent leur drogue avec le fentanyl.

1. Le plan de match

Vendredi, 8 h. Les enquêteurs du Module des crimes de violence de la Division Est du SPVM sont arrivés au bureau depuis un bon moment déjà et l’ambiance est joviale.

Ils se réunissent dans la salle de breffage en vue d’une frappe qu’ils s’apprêtent à mener contre un présumé revendeur de fentanyl habitant dans le Vieux-Longueuil. Chacun d’eux doit connaître son rôle lors de l’opération et chaque détail est réglé au quart de tour. La réunion, dirigée par la lieutenante-détective Mélanie Dupont, durera 60 minutes.

Au sortir de la salle de breffage, l’état d’esprit des enquêteurs n’est plus le même: ils viennent de passer en mode «action». Ils récupèrent leur matériel, sautent dans leur voiture banalisée et se rendent à l’endroit qui leur a été assigné. Le plan: arrêter le suspect lorsqu’il ira livrer sa drogue, et perquisitionner son logement par la suite. La chasse au trafiquant est commencée.

2. Suspects interceptés

Même si les faits et gestes du présumé trafiquant de fentanyl ont été étudiés pendant plusieurs jours par les enquêteurs chargés de le surveiller, l’opération ne se déroule pas comme prévu.

L’individu ne se rend pas à Montréal pour livrer sa drogue comme à son habitude.

Après plus de cinq heures à attendre sous un soleil de plomb, les policiers voient finalement le suspect sortir de chez lui en compagnie d’une femme. Mais il ne se dirige pas à Montréal, arpentant plutôt les rues de Longueuil. À partir de cet instant, les policiers sont à ses trousses, tout en prenant soin de ne pas se faire remarquer.

Après avoir suivi la petite voiture bleue du suspect pendant une vingtaine de minutes, l’assaut est donné à 14 h 38 sur un chemin bordé d’un champ et d’un boisé, à proximité de l’aéroport de Saint-Hubert. Les policiers dégainent leur arme et entourent la voiture. Ils passent les menottes au suspect et à la femme qui l’accompagne.

3. Maigre récolte

Les policiers ne le laissent pas paraître, mais ils sont déçus. Ils s’attendaient à trouver du fentanyl à bord de la voiture de leur suspect, mais ils font chou blanc.

Leur seule trouvaille: une petite cocotte de cannabis dans la poche de jeans du présumé trafiquant. La drogue est saisie et placée dans un sac en tant qu’élément de preuve.

4. Résultat décevant

Outre la découverte de deux téléphones cellulaires, la fouille du véhicule du suspect visé par l’opération ne donne pas les résultats escomptés. Malgré un interrogatoire serré avec l’individu, les policiers n’obtiennent aucun élément qui leur permettrait de le traduire devant les tribunaux. À ce jour, l’homme ne fait face à aucune accusation criminelle en lien avec le trafic de fentanyl. Un présumé trafiquant vient de remporter une bataille, mais la police ne s’avoue pas vaincue pour autant.

5. Suspect arrêté

Les policiers se retroussent les manches et poursuivent leur enquête visant l’entourage du suspect. Leurs efforts portent des fruits quatre jours plus tard. Grâce à diverses techniques d’enquête, ils réussissent à épingler un homme de 47 ans soupçonné de faire partie d’un réseau de trafic de drogue contaminée au fentanyl.

Jean-Claude Bolduc fait présentement face à des accusations de trafic de stupéfiants. Malheureusement, comme c’est souvent le cas au sein du monde interlope, la place de Bolduc au sein de l’organisation a sans doute déjà été comblée par quelqu’un d’autre.

Généralement, lors d’une frappe policière contre un réseau de trafiquants, celui-ci se voit déstabilisé pour une période d’environ 24 heures avant de reprendre forme et de poursuivre ses activités illicites. La lutte aux trafiquants est un éternel recommencement.