La Fondation du cancer du sein boude l'argent d'une boutique érotique

L'entreprise de produits érotiques Sexxx Plus souhaite contribuer financièrement à la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ), mais l'organisme refuse de s'associer pour des raisons éthiques.

En récoltant un dollar par transaction et un dollar pour chaque produit sélectionné vendu en octobre, Sexxx Plus comptait remettre 15 000 dollars à la FCSQ.

Or, la chaîne dit que la Fondation «n'a pas accepté le don au nom de l'entreprise».

«On cherche à se légitimer. On paie full taxes, nos loyers toujours à temps. Nous sommes des citoyens corporatifs à part entière», martèle le propriétaire de la chaîne, Hughes Boivin, que nous avons contacté suite à la publication de son statut Facebook, qui a été partagé plus de 300 fois, jeudi.

Sa bannière compte 13 succursales à travers la province et est en affaires depuis 21 ans.

À la FCSQ, on nuance les propos de la boutique érotique.

«C'est une question de politiques, de sensibilisation et d'éthique. Nous aurions accepté le don au nom de Sexxx Plus, mais on ne peut mettre de rubans roses sur leurs produits», explique la vice-présidente communications marketing de la FCSQ, Hélène Quesnel.

En gros, la Fondation accepte les dons, mais refuse de s'associer. Après octobre, Sexxx Plus souhaitait ne plus avoir à passer par des intermédiaires pour remettre de l'argent à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Ce que Hughes Boivin et son fils Éric désiraient, c'est un partenariat à long terme, au nom de l'entreprise. Ils estiment qu'ils auraient ainsi pu remettre près de 100 000$ à la Fondation au cours de la prochaine année. «On veut organiser des événements, des promotions, travailler de concert avec eux, mais ils ne veulent pas s'associer. [...] Ça m'a insulté, dérangé et humilié», se désole le propriétaire. Pour protéger les survivantes du cancer du sein, la FCSQ refuse catégoriquement de mettre son logo sur des boîtes de vibrateur, ou encore d'être associée à une boutique érotique dans une campagne publicitaire.

«On prône une sexualité épanouie. Mais on pense aux survivantes en dépression, qui vivent des situations difficiles, qui sont parfois incapables de profiter de leur vie sexuelle jusqu'à cinq ans après leur chirurgie. On veut les aider et les soutenir dans leur récupération» justifie Mme Quesnel.

Une cause personnelle

Pour Hughes Boivin, cette initiative est plus qu'une question d'avantages fiscaux et de visibilité.

Une de ses proches est atteinte d'un cancer du sein, et il aurait aimé contribuer pour aider les jeunes femmes atteintes de cette maladie: «Quand tu vois 110 femmes par jour, parfois jeunes, subir un traitement de chimiothérapie, ça te fait comprendre des choses.»

D'ailleurs, Sexxx Plus soutient financièrement les Roses de l'Espoir, une équipe qui participera en octobre au Trophée Roses des Sables, un rallye 100% féminin qui débutera en France avant de se terminer au Maroc.

Chaque année au Québec, 6000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein et 1350 sont emportées par la maladie, selon des données de la FCSQ. À la fin de la dernière année fiscale, la Fondation a rapporté plus de 5,5 M$ en dons, ventes et produits de placement.