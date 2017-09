Le groupe Harnois achète des dépanneurs Proxi

Le groupe Harnois poursuit son expansion avec l’acquisition de cinq dépanneurs Proxi dans la région de Québec.

Au moins cinq dépanneurs Proxi situés à Lévis et à Québec changent de main, rapporte le site DepQuébec. Les cinq établissements détiennent des postes à essence.

La famille Brousseau, dont le père Gérard a fondé Proxi dans les années 80 à Québec, conservera deux établissements, soient ceux de la rue Saint-Paul et du boulevard Sainte-Geneviève.

Le groupe Harnois, qui était déjà partenaire de Proxi à titre de fournisseur de carburants, n’aurait pas encore décidé s’il allait conserver la bannière Proxi.

Important distributeur de produits pétroliers au Québec, le groupe Harnois détient plus de 400 dépanneurs et postes à essence sous les bannières Pétro-T. Esso, Harnois et Proxi.

Plus tôt cette année, le groupe Harnois a été le premier groupe pétrolier à introduire des bornes de recharge pour véhicules électriques dans ses stations-service à essence.