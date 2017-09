Le propriétaire de Val-Neigette s'entend avec un créancier

Le propriétaire de la station de ski Val-Neigette de Rimouski vient de s'entendre avec un de ses créanciers qui menaçaient de saisir ses installations au début au mois d’octobre. Malgré tout, l'entreprise n'est pas au bout de ses peines pour autant.

La Banque de développement du Canada (BDC) réclamait 86 748$ au propriétaire de Val-Neigette, soit le solde d'un prêt qui lui avait été consenti en juin 2016.

Au début août, la BDC a inscrit un recours judiciaire lui permettant de saisir les actifs de la station de ski afin de les vendre pour se rembourser.

À quelques jours de l'exécution de ce recours, une entente vient d'intervenir entre les deux parties.

«C'est une solution qui est acceptable, alors oui c'est une bonne nouvelle dans la mesure où le préavis disait au client qu'il devait nous revenir avec une solution, ce qu'il a fait», signifie Flavie Côté, porte-parole de la Banque de développement du Canada.

Cette bonne nouvelle ne vient malheureusement pas seule pour le propriétaire de Val-Neigette puisque c’est au tour de Revenu Québec de lui réclamer un montant de 76 969$.

Il s'agit de taxes de vente du Québec et de retenues à la source non versées. Mais selon nos informations, des tractations seraient aussi en cours entre Revenu Québec et Val-Neigette en vue d'un règlement à l'amiable.

Selon le Registre foncier du Québec, Val-Neigette doit toujours près d'un million de dollars à différents créanciers, dont la Société d'aide au développement des collectivités de la Neigette, Hydro-Québec, Revenu Canada, Raynald Dufour, qui est le père du propriétaire de la station de ski, et la CNESST.

Malgré une situation financière fragile et malgré le fait qu'il avait lui-même annoncé le printemps dernier la fermeture de sa station et le démantèlement et la vente de ses équipements, le propriétaire de Val-Neigette affirme qu'il sera en activité cet hiver. Selon le site internet de l'entreprise, la prévente des abonnements est en cours depuis le début du mois.