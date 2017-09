L’IRIS réclame la gratuité du transport en commun à Montréal

L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) demande aux candidats à la course à la mairie de Montréal d’envisager la gratuité du transport en commun.

À un peu plus d’un mois des élections municipales, l’IRIS a dévoilé jeudi matin une étude affirmant que la gratuité des services de la Société de transport de Montréal permettrait de réduire la congestion routière et de lutter contre les changements climatiques.

L’étude, réalisée par le chercheur Bertrand Schepper, soutient que la gratuité du transport en commun dans la métropole coûterait 620 millions $ par année. Afin de réduire le montant de la facture, l’IRIS propose d’opter d’abord pour une gratuité partielle pour les étudiants de 25 ans et moins et les personnes âgées de 65 ans et plus. La gratuité du transport en commun se ferait donc par étape pour des raisons financières.

Selon l’IRIS, le gouvernement du Québec pourrait financer la gratuité du transport en commun à Montréal par le biais du Fonds vert, qui est dédié entre autres à la lutte aux changements climatiques.

Le chercheur propose également qu’Hydro-Québec offre des tarifs préférentiels à la Société de transport de Montréal.

La Ville de Montréal s’est engagée à réduire sa production de gaz à effet de serre de 80% d’ici 2050.