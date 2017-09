Multi-Prêts devient le plus important courtier hypothécaire au Canada

Le courtier hypothécaire Multi-Prêts a acquis la Société financière Verico, de Vancouver, et est ainsi devenu la plus grosse agence hypothécaire au Canada.

Luc Bernard, président et chef de la direction de la compagnie s’est évidemment dit très fier de cette transaction qui vient doubler la taille de l’entreprise québécoise, qui devrait encore prendre de l'expansion au cours des prochains mois.

Multi-Prêts «magasine» les offres de prêts hypothécaires au nom de ses clients pour trouver la meilleure offre. «Quand on voit la multiplication des offres disponibles, pour un consommateur c’est difficile d’avoir accès à toutes ces offres-là en simultané. Ça devient notre rôle et on l’assume pleinement» de dire M. Bernard.

Est-ce que les choses changent avec de jeunes consommateurs plus branchés sur internet?

«Ça reste quand même très lourd pour les consommateurs», de préciser le président, qui souligne la création d’un nouvel outil informatique, sur le site de Multi-Prêts, pour chercher soi-même la meilleure offre.

En ce qui concerne l’endettement des ménages, souvent dénoncé, M. Bernard a une vision plus optimiste « les consommateurs ont confiance dans l’économie et l’économie va bien».