Pamela Anderson bouleversée par la mort de Hugh Hefner

Hugh Hefner, le fondateur de l’empire Playboy, est décédé à l’âge de 91 ans.

Pamela Anderson s’est tournée vers les réseaux sociaux afin de manifester sa tristesse à propos de cette nouvelle. En pleurs, l’ex-playmate a adressé un dernier message vidéo à son bon ami.

«Goodbye, Hef», dit-elle, visiblement bouleversée.

Dans le long texte qui accompagne sa vidéo, l’actrice souligne la place importante qu’occupait le fondateur dans sa vie.

«Tu étais la personne la plus importante dans ma vie. Tu m’as donné cette vie. Les gens me disent souvent que j’étais ta préférée.»

«Tu étais vieux, ton dos te faisait tellement mal. La dernière fois que je t’ai vu, tu avais besoin d’une marchette. Tu ne voulais pas que je voie ça. Tu n’entendais plus. Tu avais un morceau de papier dans ta poche et tu me l’as montré... mon nom, Pamela, entouré d’un coeur.»