Québec pourrait taxer Netflix malgré l’entente d’Ottawa, selon une fiscaliste

Le géant américain Netflix va investir un minimum de 500 millions $ au cours des cinq prochaines années dans la production de contenu canadien, a appris TVA Nouvelles.

La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, doit en faire l’annonce aujourd’hui lors du dévoilement de sa nouvelle politique culturelle.

Mario Dumont s’est entretenu avec Marwah Rizqy, fiscaliste et professeure à l’Université de Sherbrooke sur cette question.

Q : L’impression générale c’est qu’on ne pourrait pas taxer Netflix, car ils sont aux États-Unis, et que le gouvernement fédéral est dans l’incapacité de leur imposer la taxation.

R : La fiscalité n’est pas compliquée. C’est compliqué seulement quand on ne veut pas répondre aux questions de façon franche.

L’entente est en fait un engagement fait sur une base volontaire d’investir 100 M$ par année sur cinq ans.

Est-ce que la ministre Mélanie Joly peut nous dire combien Netflix investissait déjà au pays ? Par exemple la série «Suits» est déjà tournée à Toronto.

Si l’entreprise fait déjà de la production au Canada, elle bénéficie déjà d’un crédit d’impôt remboursable.

Non seulement Netflix ne paiera pas d’impôts corporatifs, de taxes de vente, de redevances pour le fonds des médias... elle réclame des chèques. On envoie des chèques à une entreprise étrangère. C’est le comble du ridicule!

Q : Donc rien ne nous empêche de taxer Netflix?

R : Rien. D’ailleurs, partout ailleurs on le fait. En Australie (2017), en Russie, en France (2015), en Nouvelle-Zélande, en Norvège.

À chaque fois qu’on dit aux multinationales qu’on va imposer des taxes de vente, elles nous répondent toujours la même chose : «on va s’en aller».

La bonne nouvelle, c’est que dans les 100 États qui ont choisi de taxer les entreprises numériques, aucune entreprise n’est partie.

Quand il y a un marché, les entreprises sont présentes.

Q : Comment expliquez-vous la décision du Canada?

R : Quand je vois que le Bangladesh a déjà adopté une législation, mais que le Canada, le seul pays membre du G7 qui n’a aucune législation en ce sens, c’est une incompréhension qui vient de l’élection de 2015.

Lorsque M. Harper a fait une vidéo, qui se moquait de Justin Trudeau, dans laquelle il disait qu’il allait taxer Netflix.

Immédiatement, M. Trudeau a répondu «non non on ne va pas taxer Netflix. Je vous promets il n’y aura pas de taxes Netflix».

Une promesse électorale, parfois ça vaut la peine de revenir là-dessus.

Q : La taxe de vente si on l’appliquait, le gouvernement irait chercher à peu près 40 millions, alors que l’investissement annoncé en productions canadiennes est de 500 M$.

R : Permettez-moi de corriger la situation de ces «faits alternatifs». En Australie, qui a un poids démographique un peu plus petit que le nôtre, juste avec la TPS de 10% appliquée sur tous les biens intangibles (car ce n’est pas juste Netflix qu’on vise), on estime qu’on va aller chercher 279 M$ annuellement.

Il existe plus de 9000 entreprises numériques dans le monde. Si on commence à faire des ententes bilatérales avec tout le monde, on n’est pas sortis du bois.

Ici avec le crédit d’impôt remboursable, on va subventionner les emplois de Netflix, et on ne va pas taxer cette entreprise étrangère.

Q : Si on ne taxe pas Netflix aujourd’hui, et qu’on accepte l’entente pour 5 ans, ça va devenir le nouveau modèle canadien...

R : Moi je pense que Pierre Karl Péladeau a peut-être envie d’aller s’asseoir dans le bureau du premier ministre pour lui aussi négocier ses impôts, les redevances, et dire : «si Netflix ne paie pas de taxes de vente, pourquoi nous, ou Tou.tv, Québecor, Illico, payent des taxes de vente?»

Ces entreprises créent des emplois ici, payent des impôts, des taxes foncières, des taxes de vente, des redevances, ce sont des montants très importants.

Q : Mais le consommateur s’en fout, il paye pour Netflix et veut l’avoir pour pas cher.

R : Je ne pense pas. Netflix a augmenté ses prix récemment, pour son propre profit. (Pas pour une raison de taxes).

Q : Le ministre québécois a demandé à imposer la TVQ sur Netflix, est-ce que c’est fiscalement possible pour une province de taxer avec la TVQ si le fédéral a dit qu’il ne taxait pas?

R : Ma proposition est de le faire. Non seulement on peut percevoir la TVQ, mais j’ai aussi invité le ministre Leitao à percevoir la TPS qu'Ottawa refuse de percevoir dans les limites de l’accord.

On pourrait l’investir directement pour financer notre culture à nous.

J’invite le Québec à le faire rapidement.

Situation inéquitable

Le gouvernement Trudeau a été talonné, ces derniers mois, par plusieurs joueurs de l’industrie télévisuelle et médiatique qui déplorait que Netflix puisse diffuser ses contenus au Canada, sans payer de taxes.

Le président de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a notamment publié une lettre ouverte dans «Le Devoir», samedi, pour dénoncer ce qu’il considère être une situation «inéquitable».

Plus de 270 membres de l’industrie canadienne du divertissement, dont les réalisateurs Xavier Dolan et Denis Villeneuve, ont abondé dans le même sens, mercredi, en publiant une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent que les compagnies étrangères ne sont pas soumises aux règles canadiennes.