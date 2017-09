Roger Waters et le savoir-faire montréalais

Les admirateurs de Roger Waters qui assisteront aux concerts qu’il offrira dans la province, à compter de la semaine prochaine, auront aussi droit à une démonstration du savoir-faire québécois dans le domaine de la projection vidéo.

En effet, le légendaire musicien et son équipe ont choisi de s’associer avec la firme montréalaise VYV, reconnue pour ses différentes technologies dans les domaines de la projection vidéo et de la reconnaissance de mouvement en temps réel, pour les besoins de sa tournée mondiale

«Us + Them», amorcée en mai. Fondée il y a 13 ans, l’entreprise a collaboré avec plusieurs vedettes de la pop, dont Justin Timberlake («The 20/20 Experience»), Miley Cyrus («Bangerz Tour») et Ariana Grande («Dangerous Woman»), au fil des ans. Elle a aussi travaillé sur le nouveau projet de Franco Dragone, «La perle», inaugurée récemment à Dubaï.

«Personnellement, c’est le projet musical dont je suis le plus fier, a affirmé Emric Epstein, cofondateur de VYV, au sujet de ¨Us + Them¨. L’univers musical et visuel de Roger Waters, c’est un voyage en soi.»

En mouvement

Durant le concert de l’ex-Pink Floyd, le public aura entre autres l’occasion de voir des images - conçues par l’équipe de création de Roger Waters - projetées sur 17 écrans déroulants, mais aussi sur quatre « cheminées » gonflables.

«Certaines surfaces de projection sont en mouvement, donc elles se déforment, a souligné Emric Epstein. Notre système permet de localiser les coins des écrans en temps réel, ce qui nous permet de déformer l’image pour qu’elle puisse épouser parfaitement la forme de l’écran, même quand il se déplace.»

«En plus, notre système nous permet de prendre du contenu vidéo et de le mélanger avec des images captées par des caméras qui filment Roger en direct, et ce, en très haute résolution, a-t-il ajouté. Ça permet, en fait, de créer des effets spéciaux en temps réel.»

Effervescence

Lorsqu’on lui demande comment Montréal se positionne à l’international, dans le domaine de la scénographie, l’entrepreneur est catégorique.

«Nous sommes pas mal à la pointe mondiale de ce qui se fait en projection et en ¨mapping¨, entre autres, a-t-il dit, soulignant le grand nombre de compagnies qui oeuvrent dans le domaine, chez nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Londres, en France et aux États-Unis, mais Montréal se positionne très bien dans ce domaine-là, tant au niveau créatif que technologique. »

La tournée «Us + Them» de Roger Waters s’arrêtera les 6 et 7 octobre au Centre Vidéotron, à Québec, ainsi que les 16, 17 et 19 octobre au Centre Bell, à Montréal.