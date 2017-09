Shannen Doherty, plus forte après son cancer

Shannen Doherty est une battante qui sort peu à peu de deux ans de lutte contre un cancer du sein. De cette bataille, elle en garde le positif, à savoir ce qu'elle a découvert sur elle et comment ça l'a transformée psychologiquement.

«Ça a fait de moi une meilleure personne, raconte-t-elle à Life & Style magazine. Ça m’a apporté une force différente... Alors je pense que c’est une bonne chose. Je me sens bénie d’être en rémission (et) je me sens tout aussi bénie d’avoir eu le cancer également. Je suis très heureuse. C’est une seconde chance dans ma vie.»

L’actrice a été diagnostiquée pour un cancer du sein en 2015 et a dû subir une chimiothérapie et des radiations. Mais elle n’aurait échangé ce combat pour rien au monde, tout simplement parce ça a rendu son mariage avec le photographe Kurt Iswarienko «mille fois plus solide» et l’a rapproché de sa mère et de ses amis comme Sarah Michelle Gellar. Cette dernière était avec elle à chaque étape et l’a encouragée quand Shannen était au plus bas.

Shannen Dohery espère maintenant pouvoir aider ceux qui sont en train de se battre contre le cancer en se joignant à son oncologue, le Dr. Lawrence Piro, pour lever l’ignorance à propos de la maladie. «Je vais rester proche de cet homme incroyable, le Dr Piro, et rendre les gens conscients de ce qu’est le cancer et de tout le travail qui a été fait», a-t-elle expliqué.

Shannen Doherty est récemment retourné travailler sur le tournage de la série Heathers, quelques mois après avoir reçu le feu vert des médecins en avril.

«J’étais de retour aujourd’hui, avait-elle annoncé dans une vidéo prise par ses soins au moins d’août dernier et publiée sur ses réseaux sociaux. Ça a été très dur pendant deux ans. Combattre le cancer. En tant qu’actrice, les gens vous jugent. Ils pensent que vous êtes trop faible, incapable etc... mais c’est comme si le travail vous revigorait et vous faisait découvrir une nouvelle force et conquérir une brutalité inimaginable. (...) Je me compare à une voiture aujourd’hui. Cette vieille Shelby qui est restée dans le garage trop longtemps. C’est toujours une bonne voiture. La meilleure. Il lui faut juste du temps pour que le moteur chauffe et c’est reparti. Et elle fait ce qu’on attend d’elle. Je suis reconnaissante aujourd’hui. Reconnaissante chaque jour. Merci Heathers pour me laisser jouer et être quelqu’un aujourd’hui. Superbe équipe, superbes scénaristes, casting magnifique, superbe série et superbe réalisateur.»